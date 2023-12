Due caricabatterie 20W con doppia USB-C a prezzo stracciato

In fatto di accessori per smartphone e tablet, uno dei brand di maggior successo su Amazon è VOLTME. Oggi il suo quotatissimo caricabatterie da 20W con due USB-C è al centro di una promo a dir poco vantaggiosa: applicando il coupon, se ne acquistano due a soli 28€, spedizione compresa.

Meno di 30€ per due caricabatterie da 20W con doppia USB-C: perfetti per iPhone 15 e non solo

La firma sui due caricabatterie USB-C oggi in offerta è di Voltme, un brand che – come anticipato – sta conquistando un bel po’ di utenti su Amazon. Parlando al singolare, è un accessorio compatto (grazie alla tecnologia GaN III), ma le dimensioni non devono trarre in inganno, perché è in grado di sprigionare una potenza di 20W. La ricarica rapida, dunque, è a portata di palmo.

L’accessorio può essere utilizzato con praticamente tutti i più recenti smartphone sul mercato, tra cui iPhone 15 Pro e il Samsung Galaxy S23 Ultra, e fino a due in contemporanea. Ma perché porsi dei limiti? Il caricabatterie USB-C di Voltme è infatti compatibile anche con notebook e tablet, anche quelli a marchio Apple.

L’aspetto fondamentale di questo gadget è il sistema di sicurezza: il caricabatterie USB-C fa suoi i protocolli di ricarica PD 3.0 e PPS, un sistema che evita il verificarsi di problematiche come sovratensioni, surriscaldamenti e cortocircuiti.

Sicuro, affidabile e soprattutto in sconto. Questo caricabatterie da 20W con doppia USB-C è un gadget must-have. Oggi più che mai, perché se ne possono acquistare due al prezzo di uno.

