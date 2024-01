In fatto di aspirapolveri, c’è davvero poco da discutere: chi cerca la qualità massima, deve puntare su Dyson. I suoi sono prodotti però sono anche tra i più cari in circolazione, quindi è sempre una buona idea approfittare di importanti sconti come quello odierno. In questo momento su eBay l’aspirapolvere Dyson V8 di ultima generazione è disponibile a 299€, ovvero 100€ in meno rispetto al prezzo di listino. E la spedizione è gratuita.

L’articolo è venduto da Dyson Official, con 98,1% di feedback positivi. Cosa significa questo? Che si può procedere all’acquisto in totale sicurezza.

L’aspirapolvere Dyson V8 di ultima generazione è al minimo storico su eBay (-100€)

L’aspirapolvere senza filo Dyson V8 di ultima generazione è uno dei modelli più popolari della gamma Dyson. È un elettrodomestico potente e versatile, progettato per pulire a fondo qualsiasi superficie in casa. È dotato di un motore digitale Dyson V8, che genera una potenza di 425 W e 110.000 giri al minuto. Questa potenza permette all’aspirapolvere di aspirare anche lo sporco più ostinato, come peli di animali domestici, briciole e polvere.

Il V8 è inoltre dotato di una spazzola motorizzata Direct Drive, perfetta per la pulizia dei pavimenti. Questa è munita di setole in nylon e carbonio, che sono in grado di rimuovere lo sporco e i peli più difficili. Ma c’è anche una spazzola a rullo morbido, ideale per la pulizia di tappeti e divani. In questo caso le setole sono in morbido tessuto, che non graffiano le superfici delicate.

Il Dyson V8 di ultima generazione ha un’autonomia di circa 40 minuti in modalità di aspirazione 1. Quanto basta per pulire una casa di medie dimensioni. L’aspirapolvere è inoltre dotato di un sistema di filtri HEPA, che elimina il 99,97% di polvere e allergeni dall’aria e garantisce un’aria più pulita e sana.

Il V8 è un aspirapolvere potente e versatile, che offre una pulizia efficace e accurata. È un’ottima scelta per chi cerca un’aspirapolvere senza filo di alta qualità. Per acquistarlo a soli 299€ (anziché 399€) non bisogna fare altro che cliccare su “compralo subito” o “aggiungi al carrello”.

