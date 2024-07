È ora di dire basta alle chiamate spam: prova questo tool rivoluzionario

Sei stanco di ricevere continue telefonate promozionali, peraltro nei momenti meno opportuni? Ti capiamo benissimo. C’è, però, una buona notizia. Quale? Grazie a Incogni puoi finalmente dire addio alle odiate chiamate spam. Si tratta di un servizio all’avanguardia progettato per proteggere la tua privacy e liberarti dal fastidio delle chiamate spam. Ma come funziona esattamente? Scopriamolo nei prossimi paragrafi.

Incogni opera su due fronti principali: la rimozione dei tuoi dati personali dai database dei data broker e il blocco delle chiamate spam. Il tool, in questo momento, è proposto ad un prezzo molto conveniente. Solo 7 Euro al mese (sconto del 50% con garanzia soddisfatti o rimborsati a 30 giorni).

Rimozione dati dai data broker e blocco chiamate spam

I data broker sono società che raccolgono e vendono informazioni personali come nome, indirizzo, numero di telefono e persino abitudini di acquisto. Questi dati vengono utilizzati da aziende per scopi di marketing, spesso con risultati indesiderati come le chiamate spam. Incogni entra in azione contattando i data broker e richiedendo la rimozione dei tuoi dati dai loro database.

Incogni utilizza un sistema avanzato per identificare e bloccare le chiamate spam. Grazie a un algoritmo in continuo aggiornamento, il servizio è in grado di distinguere le chiamate legittime da quelle indesiderate, mettendoti finalmente al riparo da telemarketing insistenti e truffatori.

Perché scegliere Incogni?

Incogni vanta un tasso di successo elevato nella rimozione dei dati dai data broker e nel blocco delle chiamate spam. Protezione completa: Il servizio ti protegge da una vasta gamma di numeri spam, compresi quelli internazionali.

Incogni è semplice da installare e utilizzare. Non richiede conoscenze tecniche particolari. Risparmio di tempo: Liberandoti dalle chiamate spam, Incogni ti permette di risparmiare tempo prezioso che puoi dedicare a cose più importanti.

