È possibile accedere al dark web in sicurezza con una VPN?

Utilizzare una VPN non è necessario per accedere al Dark Web, una parte non indicizzata di Internet che, nel corso degli anni, è diventata una vera e propria rete alternativa all’Internet che utilizziamo tutti i giorni. Per entrare nel Dark Web, infatti, sono necessari strumenti specifici, con browser web con caratteristiche ben precise e bisogna tenere conti dei tanti rischi legati alla navigazione nella versione “oscura” di Internet.

In ogni caso, accedere in sicurezza al Dark Web è possibile e una VPN gioca un ruolo fondamentale, garantendo una protezione all’utente, grazie alla crittografia del traffico dati e alla possibilità di nascondere il proprio IP reale. I migliori servizi VPN, inoltre, integrano strumenti che consentono di bloccare il tracciamento e di rilevare e bloccare malware e altro software dannoso. Questi strumenti si rivelano essenziali per accedere in sicurezza al Dark Web.

La soluzione giusta per navigare sicuri con una VPN non può che essere NordVPN, vero e proprio punto di riferimento sul mercato. Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un costo di 3,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale che include 3 mesi aggiuntivi. L’attivazione può avvenire tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Per i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

Perché usare una VPN per accedere in sicurezza al Dark Web

Chi sceglie di accedere al Dark Web, consapevole dei rischi collegati (in generale, sarebbe meglio evitare la navigazione nel Dark Web per via degli evidenti pericoli collegati), deve affidarsi a una VPN per incrementare la sicurezza. La crittografia del traffico dati, la possibilità di nascondere il proprio IP e di navigare senza tracciamento sono elementi essenziali per massimizzare la sicurezza.

