Ecco come la promo “Porta un amico” di Credem ti fa vincere buoni Amazon

È arrivato il momento di guadagnare dei premi con la promo “Porta un amico” di Credem. Se apri il conto corrente online Credem Link, non solo avrai a disposizione la carta di debito, l’Internet Banking e l’app dedicata, ma potrai anche riempire il tuo carrello su Amazon. Come? È semplicissimo: devi convincere i tuoi amici ad aprire il conto Credem e puoi ottenere fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon.

Promo “Porta un amico” in Credem e guadagna buoni Amazon

Credem Link è il conto corrente online che hai sempre sognato. Con la carta di debito Credemcard Internazionale, a canone zero il primo anno, puoi fare acquisti ovunque tu sia. È anche disponibile la carta di credito Ego Classic. Disponibile sia su circuito Visa che Mastercard, è a canone gratuito per il primo anno e può continuare ad esserlo se spendi almeno 6.000 euro l’anno.

Torniamo a parlare della promozione attuale. Tutti abbiamo un amico che cerca sempre nuovi modi per gestire i propri risparmi. Ecco finalmente l’occasione che stava aspettando: invitalo a unirsi alla famiglia Credem. Così facendo, non solo lo aiuterai, ma riceverai anche un gradito premio: un buono Amazon da 25 euro. Siccome puoi invitare fino a 10 amici, ecco la grande possibilità di accumulare 250 euro in buoni.

Che tu voglia risparmiare, guadagnare o semplicemente beneficiare di un servizio bancario moderno ed efficiente, con Credem Link hai trovato la soluzione. Che aspetti? La promo “Porta un amico” non durerà per sempre. Inizia subito a coinvolgere i tuoi amici e a guadagnare i tuoi primi buoni Amazon.