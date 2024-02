Ecco come ottenere 100€ di bonus con Carta Payback Amex

Tra le carte di pagamento che offrono vantaggi e benefici Carta Payback di American Express si fa decisamente notare, soprattutto con una promozione che può farti ottenere un bonus di 100€ sul tuo conto. Ecco come funziona.

Come funziona il bonus della Carta Payback

Il funzionamento è molto semplice. Se richiedi la tua nuova carta entro il 19 febbraio, con una spesa minima di 250 € nei primi mesi dall’attivazione, ti verrà accreditato un bonus di 100€ direttamente sul tuo conto. La bellezza di questa offerta non finisce qui: nessuna commissione annuale e la flessibilità di gestire le tue spese come preferisci. Grazie a un TAN del 12% e un TAEG del 14,31%, puoi rateizzare i tuoi acquisti senza sorprese.

Richiedere la carta è molto semplice. Basta andare sul sito ufficiale da questo link e iniziare il processo di attivazione. La procedura è tutta online, rapida e senza bisogno di inviare documenti cartacei. Prima di proseguire devi rispettare questi requisiti: devi essere maggiorenne, residente in Italia, iscritto al programma PAYBACK, in possesso di un conto corrente bancario o postale nel sistema SEPA e avere un reddito minimo annuo lordo di 11.000 euro.

Oltre alla promozione con la Carta Payback accedi a un sacco di benefit come regali, sconti per eventi culturali e la possibilità di accumulare punti PAYBACK con ogni acquisto, anche lontano dalla rete dei partner convenzionati. In più, grazie ad American Express puoi stare tranquillo anche in caso di smarrimento o furto della carta, con la protezione e l’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Scegliere la Carta PAYBACK di American Express significa entrare in un mondo di risparmio, sicurezza e versatilità. Con l’offerta attuale, hai la straordinaria opportunità di iniziare a risparmiare 100€. Non perdere questa offerta: richiedi la tua Carta PAYBACK entro il 19 febbraio e inizia a sperimentare tutti i benefici che ha da offrirti.

