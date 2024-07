Ecco come risparmiare su commissioni e tassi di cambio con HYPE

Quando si tratta di risparmiare su commissioni e tassi di cambio, pochi strumenti bancari sono efficaci come HYPE. Questo servizio invita i nuovi utenti a risparmiare fin dall’inizio con un bonus di benvenuto fino a 25 euro. Ma come funziona esattamente? Partiamo dal principio: aprire un conto HYPE è completamente gratuito e porta con sé una serie di vantaggi davvero unici.

Col conto è inclusa la carta virtuale con coordinate IBAN, ottima per gli acquisti online e in negozio. Non solo, ma con HYPE i prelievi ATM sono gratuiti fino a 250 euro al mese. Ci sono anche i bonifici istantanei, le ricariche in contanti (da altra carta o con bonifico), e un box di risparmio. Si possono anche richiedere prestiti fino a 50.000 euro e ottenere fino al 10% di cashback.

Risparmiare su commissioni e tassi di cambio con HYPE

Il percorso per l’attivazione è semplice e rapido: bastano pochi minuti per registrarsi online, e la carta virtuale è subito disponibile nell’app. La promozione attuale prevede un bonus fino a 25 euro: 5 euro per chi apre il conto HYPE Base, 20 euro per chi sceglie HYPE Next e 25 euro per HYPE Premium.

Per ottenere questo bonus, è sufficiente inserire il codice CIAOHYPER durante la sottoscrizione, e spendere almeno 50 euro entro i primi 30 giorni dall’apertura del conto. HYPE non solo ti premia fin da subito, ma offre anche una gamma di strumenti per tenere sotto controllo le tue finanze. Con la funzione Radar, puoi monitorare facilmente entrate e uscite, prevenendo qualsiasi sorpresa indesiderata nel bilancio personale.

In sostanza, HYPE è una soluzione ideale per chi cerca di risparmiare su commissioni e tassi di cambio senza rinunciare ai vantaggi di un conto moderno e flessibile. Dal cashback ai prelievi ATM gratuiti, alle ricariche multiple, questo servizio si pone come leader nel mercato delle finanze digitali. La facilità di utilizzo e l’ampia gamma di opzioni offerte fanno di HYPE un alleato prezioso per la gestione quotidiana dei tuoi soldi.