Ecco cosa puoi fare con i Buoni Regalo Amazon di ING

La nuova promozione in corso sul sito ufficiale di ING consente di ottenere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon con l’apertura di Conto Corrente Arancio Più. La promo è valida per tutti coloro che apriranno il nuovo conto corrente online entro il 9 settembre di quest’anno, inserendo il codice ING2024 e selezionando la carta di debito Mastercard.

Poi, una volta ottenuti i due Buoni Amazon da 50 euro l’uno, ecco una lista di cinque prodotti che puoi acquistare sul noto sito di e-commerce.

Soundcore Anker Space One

Il modello Space One delle cuffie Soundcore di Anker offrono il miglior rapporto qualità-prezzo per chi è alla ricerca di un paio di auricolari con cancellazione del rumore attiva.

Condizionatore portatile mobile SUPOOBE

L’estate di quest’anno passerà alla storia come la più calda di sempre. Come quella del 2023, e probabilmente del 2025. Se non si ha la possibilità di installare un condizionatore esterno, la soluzione migliore è dotarsi di un condizionatore portatile da interno. Per rapporto qualità prezzo vi segnaliamo questo di SUPOOBE, uno dei più gettonati tra gli utenti Amazon.

Beats Solo Buds

Temperature roventi a parte, l’estate è anche sinonimo di tormentoni musicali. Se si cerca una qualità eccelsa a meno di 100 euro, tra le migliori soluzioni segnaliamo gli ottimi Beats Solo Buds, che tra le altre cose consentono di ottenere una prova gratuita di 6 mesi di Apple Music.

Smartbox – Cofanetto Un sogno per due

Restando in tema, sono lontani i tempi di una sola vacanza all’anno. Il merito è anche di Smartbox, azienda specializzata nella vendita di brevi soggiorni per coppie o viaggiatori singoli. Il cofanetto Un sogno per due è l’ideale per una breve fuga d’amore sia in Italia che all’estero.

Piscina Intex

Infine, giardino di casa permettendo, puoi prendere in considerazione l’acquisto di questa piscina Intex, che rappresenterà un’autentica svolta per le tue giornate.