Ecco il codice VISA per avere fino a 500 € in buoni Amazon con Crédit Agricole

Crédit Agricole esagera. Non solo offre un conto e carta a canone zero, un consulente dedicato, una gestione delle finanze digitale e facile grazie all’app, ma oggi propone anche l’opportunità di ottenere fino a 500 Euro in buoni Amazon: 200 Euro usando la carta VISA, altri 300 Euro portando 6 amici. Nel prossimo paragrafo vedremo più nel dettaglio come funziona la promozione.

Per ottenere 200 euro in buoni Amazon ti basta aprire il conto entro il prossimo 9 ottobre (dunque ti consigliamo di affrettarti) e inserire il codice VISA quando ti sarà chiesto. A questo punto no ti resta che sottoscrivere la carta di debito VISA, effettuare una transazione per ricevere 50 Euro di Welcome Bonus. Effettuando un minimo di 500 Euro con la tua carta Visa otterrai i buoni Amazon. Per ottenere 300 euro in buoni Amazon dovrai portare sei amici in Crédit Agricole. Avrai, così, 50 Euro in buoni Amazon per ciascun amico portato, fino ad un massimo di sei.

Crédit Agricole: ecco perché conviene

Crédit Agricole è una delle banche più solide al mondo, con una lunga storia che risale al XIX secolo. È considerata una delle banche più sicure, grazie alla sua struttura cooperativa che garantisce un forte legame con il territorio e la capacità di affrontare le crisi economiche globali. Questo le consente di mantenere un’elevata fiducia da parte dei clienti e degli investitori, garantendo la continuità del servizio e la sicurezza dei depositi.

La banca offre un’ampia gamma di servizi finanziari, dai conti correnti ai prestiti, passando per le assicurazioni e la consulenza sugli investimenti. Grazie alla sua presenza capillare sul territorio, è in grado di offrire un servizio personalizzato, adatto sia a privati che ad aziende, con soluzioni su misura in base alle esigenze individuali.

Operazioni online e mobile: Gestisci il tuo conto comodamente da smartphone o computer, senza dover necessariamente recarti in filiale.

Gestisci il tuo conto comodamente da smartphone o computer, senza dover necessariamente recarti in filiale. App intuitiva: L’app Crédit Agricole è progettata per essere user-friendly, permettendoti di effettuare pagamenti, trasferimenti e controllare il tuo saldo in pochi tap.

L’app Crédit Agricole è progettata per essere user-friendly, permettendoti di effettuare pagamenti, trasferimenti e controllare il tuo saldo in pochi tap. Servizi aggiuntivi: Oltre alle funzioni base, Crédit Agricole offre spesso servizi aggiuntivi come assicurazioni, investimenti e molto altro.