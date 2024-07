Ecco il conto multivaluta a commissioni zero: registrati subito

Sei stanco di pagare commissioni elevate per le tue transazioni internazionali? Cerchi un modo semplice e conveniente per gestire le tue finanze in diverse valute Allora hai bisogno di Revolut, il conto multivaluta a commissioni zero che rivoluzionerà il tuo modo di gestire il denaro!

Revolut è il conto perfetto per viaggiatori frequenti perché ti consente di risparmiare sulle transazioni internazionali e gestire le tue finanze in diverse valute con facilità. Ma è ideale anche per professionisti e studenti che lavorano o risiedono all’estero (con Revolut invii e ricevi pagamenti internazionali senza commissioni nascoste) e per chiunque, semplicemente, vuole risparmiare sulle transazioni bancarie.

Con un conto multivaluta, puoi detenere e gestire più valute in un unico conto, eliminando la necessità di convertire denaro ogni volta che effettui una transazione internazionale. Tutto ciò può farti risparmiare tanti soldi sulle commissioni di cambio valuta, che possono essere davvero elevate con le banche tradizionali.

Esistono diversi conti multivaluta sul mercato, ma Revolut si presenta come un prodotto sicuro e conveniente.

Con Revolut puoi:

Detenere e gestire più valute in un unico conto: Elimina la necessità di convertire denaro ogni volta che effettui una transazione internazionale e risparmia sulle commissioni di cambio valuta.

Elimina la necessità di convertire denaro ogni volta che effettui una transazione internazionale e risparmia sulle commissioni di cambio valuta. Inviare e ricevere denaro in oltre 30 valute: Invia denaro ai tuoi amici e familiari all’estero in modo rapido e conveniente, senza commissioni nascoste.

Invia denaro ai tuoi amici e familiari all’estero in modo rapido e conveniente, senza commissioni nascoste. Effettuare pagamenti con la carta di debito Mastercard: Spendi nella valuta locale ovunque tu sia nel mondo, senza commissioni di transazione all’estero.

Spendi nella valuta locale ovunque tu sia nel mondo, senza commissioni di transazione all’estero. Prelevare contanti in tutto il mondo: Preleva contanti dagli sportelli automatici di tutto il mondo senza commissioni, fino a un certo limite mensile.

Preleva contanti dagli sportelli automatici di tutto il mondo senza commissioni, fino a un certo limite mensile. Aprire e gestire il tuo conto da qualsiasi luogo: Gestisci il tuo conto Revolut comodamente da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento tramite l’app mobile intuitiva.

Gestisci il tuo conto Revolut comodamente da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento tramite l’app mobile intuitiva. Investire in azioni e criptovalute: Fai crescere i tuoi soldi investendo in azioni e criptovalute direttamente dall’app Revolut.