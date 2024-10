Ecco il POS a canone zero, sicuro e affidabile di Axerve

Se stai per aprire una nuova attività, o sei semplicemente alla ricerca di un nuovo POS per sostituire quello in tuo possesso, ti segnaliamo l’offerta POS Easy di Axerve, primo hub dei pagamenti online e in negozio nel nostro Paese. Grazie alla promozione in corso, puoi richiede un POS a canone zero e solo l’1% di commissioni, dotato di tutte le funzionalità di sicurezza richieste e in grado di accettare i principali metodi di pagamento. Inoltre, se lo richiedi entro il 29 novembre, otterrai il rimborso del 50% delle commissioni relative al transato.

L’offerta POS Easy di Axerve a canone zero e 1% di commissioni

Il nuovo Smart POS PAX A920 Pro di Axerve si propone come punto di riferimento assoluto per una nuova era nei pagamenti digitali, forte di servizi innovativi e della certificazione PCI PTS 5.x., che equivale a una sicurezza granitica. Tra i suoi principali punti di forza si annovera anche l’integrazione di una SIM che si connette in automatico alla rete 4G del migliore operatore della zona, con il traffico dati incluso. In più, all’interno di un punto vendita, può essere collegato alla rete Wi-Fi del negozio.

I principali metodi di pagamento accettati dal POS di Axerve sono Visa, V-Pay, Pagobancomat, Maestro, Mastercard e HYPE. In più è compatibile con i pagamenti tramite i wallet digitali Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Un ulteriore elemento distintivo è l’accredito su qualsiasi conto corrente italiano, entro il giorno lavorativo successivo all’incasso.

Per richiedere lo Smart POS di Axerve e beneficiare dell’offerta POS Easy a canone zero, collegati alla pagina dedicata alla promozione. Per le richieste che arrivano prima del 29 novembre Axerve concede il rimborso del 50% delle commissioni.