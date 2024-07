Ecco la VPN ideale per l’estate con GB Saily inclusi

Questo è il momento perfetto per attivare la VPN ideale per l’estate. Tra i tanti motivi per cui questa stagione è la più adatta per una VPN, spicca il fatto che passiamo molto più tempo online, spesso connessi a reti Wi-Fi pubbliche poco protette. Così, mentre sorseggiamo un cocktail in spiaggia, i nostri dati potrebbero non essere tanto al sicuro quanto pensiamo. Ed ecco che entra in scena la NordVPN.

La VPN ideale per l’estate: sicurezza e risparmio sotto il sole

NordVPN è senza dubbio una delle migliori scelte sul mercato. Non solo per la sua impressionante velocità di connessione, ma anche per le sue avanzate funzioni di sicurezza. Quest’estate, NordVPN addolcisce l’offerta con una promozione davvero irresistibile: fino al 69% di sconto sui piani biennali, con prezzi che partono da soli 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro.

Inclusi nell’offerta, ci sono anche 20 GB gratuiti per il servizio eSIM internazionale Saily. Se dopo qualche settimana di Netflix sotto l’ombrellone decidi che non fa per te, c’è la garanzia di rimborso di 30 giorni.

NordVPN ha fatto delle aggiunte che rendono l’offerta ancora più interessante. Ora, puoi collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente con un solo abbonamento. Prima, il limite era sei, il che significa ora puoi proteggere il tuo telefono, il tablet, il laptop, e pure il frigorifero smart, senza dover disconnettere qualcos’altro.

NordVPN vanta oltre 6.400 server ultra-veloci disseminati in più di 110 paesi. La larghezza di banda è illimitata e utilizza i protocolli VPN più avanzati disponibili sul mercato. Per non farsi mancare nulla, aggiunge funzionalità come Threat Protection per bloccare malware, pubblicità invadenti e tracker web.

Quindi, sia che tu stia navigando sul web dalla vetta di una montagna o dalla cabina di una nave da crociera, la VPN ideale per l’estate è proprio qui, pronta a rendere le tue vacanze non solo indimenticabili, ma anche super sicure.