Ecco perché la carta Pixpay è la scelta migliore per i tuoi figli

Pixpay è una carta Mastercard sicura, disponibile a partire dai 10 anni. Secondo un recente report, il 96% dei ragazzi riescono a gestire meglio il denaro da quando utilizzano questo servizio, che include un’app sia per i minorenni che per i genitori. Si può ordinare tramite questa pagina dedicata del sito ufficiale.

Al momento sono tre i piani disponibili: Light, Smart e One. Il più economico è Light, costa 2,99 euro al mese (senza vincoli) e offre una prepagata Mastercard con IBAN, il servizio paghetta 2.0 e la funzione di parental control. Per ottenere opzioni supplementari, tra cui l’assicurazione contro il cyberbullismo, l’1% di cashback sulle spese e i prelievi offerti sia dentro che fuori la zona Euro, occorre sottoscrivere il piano Smart a 5,99 euro al mese o quello One a 9,99 euro.

Le caratteristiche chiave della carta Pixpay

Ecco un breve elenco delle caratteristiche chiave della carta prepagata Pixpay:

personalizzata : Pixpay è una carta personalizzata, dal momento che presenta il nome del minore sulla parte frontale;

: Pixpay è una carta personalizzata, dal momento che presenta il nome del minore sulla parte frontale; accettata ovunque : grazie al circuito di pagamento internazionale Mastercard, è accettata sia in negozio che online, ovunque ci si trovi;

: grazie al circuito di pagamento internazionale Mastercard, è accettata sia in negozio che online, ovunque ci si trovi; ideale per i viaggi studio : proprio perché è accettata in tutto il mondo, è la carta ideale per i viaggi studio;

: proprio perché è accettata in tutto il mondo, è la carta ideale per i viaggi studio; prelievi illimitati in zona Euro : in caso di bisogno, si può fare affidamento sui prelievi illimitati in tutti i Paesi dell’Unione europea

: in caso di bisogno, si può fare affidamento sui prelievi illimitati in tutti i Paesi dell’Unione europea IBAN : grazie alla presenza dell’IBAN, si può ricevere del denaro per farsi pagare dei piccoli lavori

: grazie alla presenza dell’IBAN, si può ricevere del denaro per farsi pagare dei piccoli lavori nessun scoperto possibile: infine, essendo una carta prepagata, con Pixpay non si potrà mai spendere più di quanto si ha.

Puoi ordinare la carta in pochi minuti tramite la pagina dedicata del sito Pixpay. In fase d’iscrizione non è richiesto alcun documento né vi è la necessità di cambiare banca.