Ecco perché SelfyConto è il conto Under 30 più vantaggioso

Hai meno di 30 anni e seo alla ricerca di un conto corrente che si adatti perfettamente alle tue esigenze? Allora SelfyConto è la soluzione che fa per te! In questo articolo scoprirai perché questo conto è diventato il preferito degli under 30, ad iniziare dal canone completamente gratuito fino al compimento del 30esimo anno all’assistenza 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Una delle principali attrattive di SelfyConto è l’assenza di costi nascosti. Per i giovani, che spesso devono fare i conti con budget limitati, è cruciale poter contare su un conto corrente privo di spese eccessive. SelfyConto offre zero canone per il primo anno e, successivamente, tariffe estremamente competitive. Inoltre, la trasparenza è al centro del servizio, evitando spiacevoli sorprese in fase di rendicontazione.

SelfyConto: un conto su tua misura

Progettato appositamente per i giovani, SelfyConto offre una serie di vantaggi che lo rendono unico nel suo genere:

Canone gratuito: Dì addio alle spese fisse! Con SelfyConto non dovrai preoccuparti di alcun canone mensile fino al compimento del tuo 30esimo compleanno.

Dì addio alle spese fisse! Con SelfyConto non dovrai preoccuparti di alcun canone mensile fino al compimento del tuo 30esimo compleanno. Gestito comodamente online: Apri il tuo conto direttamente da casa, in pochi semplici clic. Grazie all’app e all’area clienti online, potrai gestire tutte le tue operazioni in modo facile e intuitivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Apri il tuo conto direttamente da casa, in pochi semplici clic. Grazie all’app e all’area clienti online, potrai gestire tutte le tue operazioni in modo facile e intuitivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Carta di debito inclusa: Riceverai una carta di debito gratuita collegata al tuo conto, ideale per i tuoi acquisti quotidiani e per prelevare contante agli sportelli ATM della tua banca.

Riceverai una carta di debito gratuita collegata al tuo conto, ideale per i tuoi acquisti quotidiani e per prelevare contante agli sportelli ATM della tua banca. Servizi inclusi: Oltre ai servizi essenziali, SelfyConto ti offre una serie di funzionalità aggiuntive, come i bonifici SEPA gratuiti, l’accesso al servizio di home banking e molto altro ancora.

Oltre ai servizi essenziali, SelfyConto ti offre una serie di funzionalità aggiuntive, come i bonifici SEPA gratuiti, l’accesso al servizio di home banking e molto altro ancora. Promozioni esclusive: Approfitta delle numerose promozioni e offerte riservate ai clienti SelfyConto, come sconti su prodotti e servizi di partner selezionati.

I clienti under 30 di SelfyConto possono beneficiare di numerose offerte esclusive. Ad esempio, spesso sono disponibili promozioni che includono cashback su acquisti effettuati con la carta di debito collegata al conto, sconti su abbonamenti a servizi digitali e vantaggi su esperienze di viaggio.