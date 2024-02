Ecco TUTTI i Chromebook in OFFERTA ora su Amazon!

Diverse colossi dell’informatica hanno sposato la causa di Google lanciando sul mercato i propri Chromebook. Perché si parla di Big G? Perché il sistema operativo di questo laptop è Chrome OS, una sorta di Android per notebook. I vantaggi non mancano: i prezzi (solitamente) più contenuti rispetto a soluzioni Windows, versatilità, affidabilità e – con i dovuti limiti – prestazioni.

Ma su quale Chromebook conviene investire? Dal momento che l’elenco delle proposte è abbastanza ricco, non è una cattiva idea cercare di portare l’attenzione solo su alcuni modelli. Ad esempio, di seguito trovi quelli attualmente acquistabili a prezzo scontato su Amazon, come la proposta di ASUS e il Chromebook Plus di HP con Intel Core i3 e 8GB di RAM.

I Chromebook in offerta su Amazon in questo momento: c’è anche il Plus di HP

NB: al momento della stesura di questo articoli tutti gli articoli risultano venduti e spediti da Amazon, e tutti godono della spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.