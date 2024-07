Ecco un trucco per evitare tutte le chiamate spam

Le chiamate spam sono la piaga dei tempi moderni. Quella sensazione di ansia quando vedi un numero sconosciuto comparire sullo schermo del tuo smartphone? Sì, tutti noi ci siamo passati. Ebbene, c’è un trucco geniale per dire addio a questa seccatura una volta per tutte: Incogni.

Che cos’è Incogni? Un tool che elimina i tuoi dati personali dal web da tutti i database detenuti dai data broker. Ti stai chiedendo come funziona esattamente? Permettici di illuminarti la giornata con una spiegazione semplice da essere digerita da chiunque non abbia alcuna conoscenza informatica.

Liberati dalle chiamate spam in poche mosse con Incogni

Incogni è la tua nuova guardia del corpo digitale. Dopo esserti iscritto, bastano pochi clic per indicare i dati che vuoi far sparire dalla rete. Magia? No, è tecnologia! Il servizio prende continuamente contatti con quelle aziende conosciute come data broker per esigere la cancellazione dei tuoi dati personali.

Ora, ascolta bene: Incogni non si ferma qui. Nei mesi successivi continua a monitorare la situazione, assicurandosi che nessuno recuperi quei dati che tanto ti stanno a cuore. Insomma, è come avere un detective privato sempre all’opera per te. Fantastico, vero?

Ma siamo onesti, che ci guadagni? A parte la pace mentale, Incogni è in OFFERTA! Sì, hai capito bene. Per soli 6,99 euro al mese (invece dei soliti 13,98 euro), puoi dormire sonni tranquilli sapendo che non riceverai più assurdi tentativi di vendita o truffe telefoniche. Se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative? Puoi richieder il rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento.

Ora che sai di più su questo tool incredibile, non ti resta che metterti comodo e attivare Incogni. Basta fare la sottoscrizione, indicare i dati da eliminare e lasciare che Incogni faccia il resto. Gridalo poi a tutti: addio chiamate spam, benvenuta tranquillità!