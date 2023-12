Con Echo Auto di 2ª generazione, Alexa è tua completa disposizione anche quando sei al volante. Comunica con l’assistente virtuale di Amazon con comandi vocali che non ti distraggono dalla guida ed effettua chiamate, ascolta musica e gestisci da remoto i dispositivi smart installati in casa. Oggi il dispositivo è a metà prezzo e costa solo 34,99€, spedizione compresa.

Alexa è anche nel tuo veicolo con Echo Auto di 2ª generazione: risparmia il 50% su Amazon

Il gadget smart vanta un design sottile, per nulla ingombrante, e assolutamente gradevole alla vista. Integra cinque microfoni, quindi è in grado di riconoscere la tua voce anche quando c’è traffico o musica in sottofondo, e lo puoi posizionare dove vuoi, grazie al supporto adesivo.

Il suo utilizzo non prevede l’utilizzo delle mani, perché quando si è alla guida bisogna prestare sempre il massimo dell’attenzione. Se vuoi ascoltare un brano (Amazon Music, Spotify, Apple Music e diverse stazioni radio), effettuare una chiamata, spegnere le luci di casa o impostare il termostato (sì, mentre sei in auto), ti basta chiedere ad Alexa. Con la voce puoi fare tutto.

Al pari degli altri dispositivi della linea Echo di Amazon, anche il nuovo Echo Auto include un pulsante per disattivare il microfono e, di conseguenza, garantire il massimo della privacy.

All’interno della confezione è incluso tutto il necessario per una installazione semplice e rapida. Oltre al dispositivo smart di seconda generazione, infatti, trovano spazio il già citato supporto adesivo, un caricatore rapido per auto e un cavo AUX.

