Echo di 4a generazione in sconto, prezzo Black Friday incredibile

Chi non ha mai avuto a che fare con l’assistente vocale Alexa, dovrebbe prendere al volo questa grande occasione oggi disponibile su Amazon. L’Echo di 4a generazione è in sconto del 38%.

La Black Friday Week mette a disposizione il prodotto per un prezzo finale di soli 74,99 € compresi due anni di garanzia.

L’Echo di 4a generazione costa pochissimo, le specifiche

Il nuovo Echo di 4a generazione consente agli utenti di avere un bilanciamento perfetto. Gli alti saranno nitidi, i medi estremamente dinamici e i bassi profondi come non mai. Tutto questo contribuirà ad un suono ricco e definito, in grado di adattarsi automaticamente ad ogni ambiente.

C’è il pieno supporto all’audio in alta definizione senza alcuna perdita di dati, disponibile peraltro con i servizi di musica compatibili tra i quali ci sono anche Spotify ed Amazon Music HD.

Basterà utilizzare la propria voce per chiedere al celebre assistente vocale Alexa di riprodurre una canzone o magari di conoscere quali sono le condizioni meteo. Anche le ultime notizie potranno essere esposte da Alexa ogni giorno. Tutto sarà ovviamente associabile agli altri dispositivi come i Fire TV di Amazon. Inoltre anche le chiamate tra un dispositivo Echo e l’altro saranno possibili senza dover utilizzare neanche le mani.

Parlando un attimo del design, la classica forma sferica garantisce eleganza e soprattutto grande adattamento ad ogni tipologia di ambiente.

Tutte le persone che hanno voglia di implementare all’interno del loro ambiente domestico un dispositivo del genere, oggi possono sfruttare un grande sconto. Amazon infatti propone il 38% in meno sul prezzo finale di questo Echo di 4a generazione, che passerà dal costare 119,99 € a soli 74,99 €. Sono compresi due anni di garanzia con la spedizione prevista entro domani a casa vostra.

