Tra quelli a marchio Amazon, l’Echo Dot di 5ª generazione (2022) è tra i più apprezzati dagli utenti grazie al suo audio migliorato e al design che, cosa non di poco conto, si sposa bene con qualsiasi tipo di arredamento. Oggi tra i “pro” del dispositivo c’è anche il prezzo, perché con lo sconto Amazon del 46% bastano 34,99 euro (spedizione compresa) per acquistarlo.

Echo Dot 5ª Gen, l’altoparlante smart con i poteri di Alexa, è quasi a metà prezzo su Amazon

L’Echo Dot di 5ª generazione vanta un design di forma sferica con un rivestimento in tessuto che si adattano facilmente a qualsiasi arredamento. La parte inferiore presenta un anello luminoso a LED che si illumina e pulsa a ritmo della musica o durante le interazioni con Alexa.

Tra i punti di forza del dispositivo Amazon c’è il suono più ricco e potente rispetto al modello precedente. I bassi sono più profondi, le voci più nitide e l’audio è in generale più bilanciato, garantendo un’esperienza di ascolto piacevole per musica, podcast e audiolibri.

L’Echo Dot di 5ª generazione integra l’assistente vocale Alexa, che permette di controllare i dispositivi smart compatibili, impostare sveglie e timer, riprodurre musica, effettuare chiamate e tanto altro. Con un semplice comando vocale è possibile accendere le luci, regolare il termostato, oppure ascoltare le ultime notizie o le previsioni del tempo.

Insomma, questo smart speaker si adatta alle esigenze e alle abitudini degli utenti. È possibile creare routine personalizzate per automatizzare azioni quotidiane, come accendere le luci e riprodurre la musica al mattino, oppure impostare profili vocali differenti per ogni membro della famiglia, in modo che Alexa possa offrire un’esperienza personalizzata a ciascuno.

Infine, si segnala che Amazon ha dotato il dispositivo di un pulsante per disattivare i microfoni, così da garantire il massimo della privacy.