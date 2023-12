Echo Dot con orologio al 40%, il regalo di Natale perfetto

Il regalo di Natale perfetto esiste e fa parte della scuderia di Amazon ancora una volta. Sono poche le persone che non conoscono i dispositivi della gamma Echo Dot, ormai arrivata alla sua 5a generazione. Il prodotto oggi disponibile tra le fila del famoso sito e-commerce è davvero eccezionale siccome è completo sotto ogni aspetto, pur costando poco e pur essendo uno dei più piccoli dell’intera famiglia.

L’Echo Dot 2022 è tornato in sconto e rappresenta oggi un’ancora di salvezza per chi ancora non ha acquistato un regalo di Natale. Dotato del celebre assistente vocale Alexa e di tante altre caratteristiche tecniche che lo rendono utilissimo in casa, questo dispositivo arriva oggi nella sua variante bianco ghiaccio.

Tutte le persone che vorranno acquistarlo potranno pagarlo il 40% in meno spendendo solo 44,99 € invece che 74,99 €. Gli anni di garanzia saranno due e lo riceverete a casa al massimo entro il 23 dicembre, dunque giusto in tempo per Natale.

L’Echo Dot con orologio è quello di 5a generazione

L’Echo Dot è uno smart speaker, un altoparlante intelligente che con l’aiuto di Alexa riesce a soddisfare tutte le richieste utili. Potrete conoscere infatti le condizioni meteo, avviare la vostra musica musica preferita, le notizie di giornata e diverse curiosità. Se vi va, potrete anche farvi raccontare una barzelletta. Le utilità sono tantissime in quanto è dotato anche di un sensore di temperatura e di un piccolo display LED inserito nella griglia che può mostrare l’orario, le sveglie attive e il titolo della canzone in riproduzione.

Rispetto al modello precedente, migliora l’audio, c’è appunto lo schermo ed è in grado di creare delle routine grazie al sensore di temperatura.

Oggi il prodotto arriva con il 40% di sconto per un prezzo totale di 44,99 €, compresi due anni di garanzia e spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.