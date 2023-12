Echo Pop in sconto del 64%, che bomba lo speaker con Alexa su Amazon

Chi voleva un dispositivo Echo in sconto può comprare oggi il Pop che è in promo su Amazon. L’altoparlante intelligente con a bordo l’assistente vocale Alexa è disponibile al 64% di sconto per un prezzo totale di soli 19,99 €. Sono compresi due anni di garanzia e la spedizione veloce.

Echo Pop lo smart speaker che costa poco

Quando si parla di un dispositivo come l’Echo Pop di Amazon, c’è poco da dire: è geniale. Si tratta di una delle migliori espressioni in assoluto degli smart speaker del colosso, non per via delle sue caratteristiche tecniche, che sono certamente inferiori rispetto a tutti gli altri dispositivi della famiglia, ma per il concetto.

È un dispositivo accessibile per tutte le tasche, visto il prezzo molto esiguo del quale potete prendere nota alla fine dell’articolo o all’inizio. L’Echo Pop è in grado di interagire con gli utenti mediante l’assistente vocale Alexa, concedendo loro la possibilità di fare le stesse cose che si possono fare ad esempio con un Dot o con uno Show. Aprire la musica con Spotify o magari chiedere com’è il tempo fuori, sarà possibile.

Queste sono però solo alcune delle possibilità che concede questo piccolo altoparlante, il quale oggi è in sconto su Amazon.

Tutti tutti gli utenti che hanno intenzione di avere un assaggio di cosa significhi vivere in una smart home, devono portarlo a casa. L’Echo Pop oggi è in promozione su Amazon e può corrispondere ad un gran regalo di Natale. C’è addirittura il 64% di sconto, il che significa che il prezzo finale sarà di soli 19,99 €. Chiunque riesca ad ordinarlo entro oggi 20 dicembre, lo riceverà il 21. In caso contrario, lo si potrà avere entro Natale. Ci sono anche qui due anni di garanzia.

