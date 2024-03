Errore di prezzo? No, solo una strepitosa offerta di Amazon di cui tutti o quasi dovrebbero approfittare. Lo sconto del 65% porta a soli 54,99 euro (da 154,98 euro) il prezzo del bundle che include lo smart speaker di ultima generazione Echo Pop e il Ring Intercom, un dispositivo che rende smart il citofono. Altro che Festa delle Offerte di Primavera…

Amazon sconta di 100€ il bundle con Echo Pop e Ring Intercom: è il momento di rendere smart la tua casa

Ring Intercom

L’installazione dell’Intercom è davvero semplice: collega il device al tuo citofono interno in modo rapido (montaggio a parete, con strisce adesive o viti in dotazione) e senza la necessità di effettuare modifiche al sistema di citofonia dell’intero edificio.

Una volta installato, con l’Intercom ricevi notifiche istantanee sul tuo smartphone/tablet ogni volta che il citofono suona. Puoi parlare con chiunque stia bussando direttamente dal tuo smartphone (scarica l’app Ring per iOS o Android), e dallo stesso puoi anche farlo entrare nell’edificio. E attenzione, si tratta di un servizio completamente gratuito.

Con il Ring Intercom, poi, hai anche la possibilità di far entrare nell’edificio autonomamente le persone di cui fidi di più. Ti basta inviare loro una Chiave Ospite tramite l’app Ring e puoi anche impostare il periodo di attivazione (giorni o determinati orari della giornata). Ovviamente è sempre tutto nelle tue mani, quindi puoi anche revocare l’accesso.

Infine, per tutti coloro che effettuano molti acquisti online, questo dispositivo può controllare al posto tuo le consegne Amazon a casa tua. Impostando la Verifica Automatica per le consegne Amazon, gli autisti – dopo una verifica – possono entrare direttamente nell’edificio ed effettuare la consegna, appunto, all’interno.

Compatibilità

Amazon, giustamente, precisa che il Ring Intercom può essere abbinato solo a citofoni compatibili. Per questo motivo, è assolutamente consigliato verificare che il proprio citofono sia supportato. Puoi farlo dalla pagina del prodotto, cliccando su “Verifica la compatibilità“.

Echo Pop

Echo Pop di Amazon è caratterizzato da un design semisferico, molto lineare e gradevole alla vista. Lo smart speaker a diffusione anteriore può essere utilizzato con tantissimi dispositivi smart installati in casa o in ufficio (tra cui ovviamente il sopracitato Ring Intercom). È un altoparlante compatto che, nonostante le dimensioni contenute, garantisce un suono pieno, di qualità. A detta di Amazon, è l’ideale per camere da letto, piccoli appartamenti e spazi piccoli della casa, e noi ci fidiamo

Design e comparto audio a parte, la sua feature di punta è ovviamente il pieno supporto di Alexa. Con i comandi vocali puoi controllare altri accessori smart sparsi per casa, e puoi anche chiedere di ascoltare le ultime notizie, le previsioni meteo e ascoltare i brani musicali che più ti piacciono.