L’Echo Show 5 di 3ª generazione è lo smart display con Alexa per gestire tutti i dispositivi smart installati in casa, guardare contenuti video, effettuare videochiamate e altro ancora. Da oggi, e fino alle 17:00 del 16 novembre, su Amazon è attiva una promo che consente di acquistarne due al prezzo di uno.

Per approfittare dell’Offerta anticipata Black Friday basta aggiungere al carrello due Echo Show 5 di 3ª generazione e inserire manualmente il codice promozionale ECHOSHOW5 al momento del pagamento.

Il Black Friday arriva in anticipo su Amazon: due Echo Show 5 di terza generazione al prezzo di uno!

L’Echo Show 5 di terza generazione è dotato di uno schermo touch da 5,5 pollici utile per controllare il meteo e le ultime notizie con una rapida occhiata, riprodurre in streaming musica, serie TV e film sulle tue piattaforme preferite e molto altro. Puoi anche impostare sveglie e timer con la tua voce e personalizzare la tua routine mattutina.

Rispetto al modello della precedente generazione, questo Echo Show offre un audio migliorato con bassi più profondi e voci più nitide. C’è anche un microfono aggiuntivo, così da rendere Alexa un assistente virtuale ancora più reattivo. Il cuore pulsante del dispositivo è il processore AZ2 Neural Engine, più veloce in tutte le operazioni. E ancora, nuovo design più compatto e display migliorato, per un’ottima qualità di visione anche in condizioni di scarsa luminosità.

Lo smart display di Amazon è perfetto per gestire tutti i dispositivi smart in casa (lampadine, videocamere di sorveglianza, termostati, altoparlanti e così via), ma anche per effettuare videochiamate con amici e parenti (grazie alla videocamera da 2 megapixel), ascoltare musica e guardare contenuti in streaming.

Infine, è garantito il massimo della privacy: il dispositivo generazione include diverse feature per il controllo della privacy, tra cui l’apposito pulsante per disattivare il microfono e il copri-telecamera integrato.

La stessa identica offerta (quindi 2×1) è estesa anche allo smart speaker Echo Pop. Qui tutti i dettagli.

