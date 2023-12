Echo Show 8 2021 in promo su Amazon, costa il 34% in meno

Di prodotti che possono rendere la vostra casa intelligente, insieme all’acquisto di altri dispositivi o semplicemente per fornirmi delle informazioni, ce ne sono tanti. Amazon è leader sotto questo punto di vista, essendo padrona dei prodotti con marchio Echo. Oggi in sconto c’è una delle varianti più acquistate in assoluto per via della grandezza del suo display e per via delle sue performance: parliamo del celebre Echo Show 8 di 2a generazione.

Con a bordo del famoso assistente vocale Alexa, questo altoparlante intelligente vanta oggi uno sconto del 34%. Lo si potrà acquistare per soli 85,99 € con due anni di garanzia e soprattutto con la spedizione veloce entro il 29 dicembre.

L’Echo Show 8 è in promo, ecco cosa sa fare

Le caratteristiche principali di questo dispositivo sono certamente attribuibili al suo display da 8″ e al grande altoparlante retrostante. L’Echo Show 8 di 2a generazione è in grado di ascoltare gli utenti e di riprodurre qualsiasi cosa essi richiedano.

La musica sarà al massimo grazie alla potenza di cui lo speaker dispone, così come anche le videochiamate grazie alla fotocamera da 13 megapixel con focus adattivo.

Avere a che fare con l’assistente vocale più famoso in assoluto, ovvero Alexa, e nel frattempo avere davanti un grande schermo è davvero eccezionale. L’Echo Show 8 consente tutto ciò pur non essendo l’ultimo modello lanciato da Amazon. La 2a generazione è probabilmente quella più acquistata ed infatti le recensioni parlano da sole.

Il grande schermo e le tante altre caratteristiche tecniche favoriscono un utilizzo davvero incredibile ogni giorno. Questa volta basta affidarsi alle sapienti mani di Amazon per beneficiare del 34% di sconto. Tutto ciò porterà il prezzo a diminuire da 129,99 € a soli 85,99 € con due anni di garanzia a disposizione. La spedizione stessa sarà a casa vostra entro la fine di questo 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.