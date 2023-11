Echo Show 8 di 2a gen in promo Black Friday, compralo subito

I prodotti in vendita oggi su Amazon in occasione della prima prima giornata di questa Black Friday Week sono favolosi. Soprattutto il mondo della tecnologia può beneficiare di sconti straordinari, come nel caso dell’Echo Show 8.

Il famoso schermo intelligente di proprietà del colosso e-commerce, è diventato un’icona all’interno di ogni smart home. In grado di aiutare gli utenti in ogni operazione semplicemente ascoltando la loro voce, questo prodotto è oggi uno dei più ricercati. Spesso le persone però hanno evitato di acquistarlo per via del prezzo elevato, che oggi però fortunatamente scende.

L’Echo Show 8 di seconda generazione costa infatti il 6% in meno rispetto al solito per un totale di 84,99 €. Sono previsti due anni di garanzia e soprattutto la spedizione rapida, con la consegna che avverrà entro domani 18 novembre.

L’Echo Show più amato è in sconto, ecco cosa riesce a fare

Dotato di uno schermo con una diagonale da 8″ in alta definizione, questo Echo Show 8 di seconda generazione mostra ottime possibilità. Innanzitutto può essere utilizzato per la visione di ogni contenuto sfruttando piattaforme come Netflix, Prime Video e quant’altro.

In secondo luogo, dispone di una fotocamera che consente le videochiamate con dispositivi simili o con gli smartphone che hanno installato l’applicazione Amazon Alexa. Potrete chiedere proprio al celebre assistente vocale incorporato di ricordarvi un qualsiasi promemoria, di riprodurre la vostra musica preferita mediante Spotify o Amazon Music o ancora di conoscere le condizioni meteorologiche.

Queste che avete letto poco più in alto sono solo alcune delle principali caratteristiche di cui gode questo dispositivo, che oggi arriva in offerta. Grazie allo sconto del 6%, gli utenti potranno portarlo a casa per 84,99 € con due anni di garanzia.

