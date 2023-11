ECOVACS Deebot T20 Omni, il robot aspirapolvere scontato di 200 €

Oggi in sconto su Amazon arriva il robot aspirapolvere in grado di lavare i pavimenti più potente in assoluto. Stiamo parlando del nuovo ECOVACS Deebot T20 Omni.

Il prodotto, che arriva anche con la sua stazione di ricarica in grado di svuotare polvere ed acqua sporca, costa oggi 899 € grazie al 18% di sconto.

Il nuovo ECOVACS Deebot T20 Omni è spaventoso

Se cercavate un robot aspirapolvere in grado di fare i miracoli, ecco questo ECOVACS Deebot T20 Omni. Innanzitutto garantisce una potenza di aspirazione di 6000 pa, il tutto grazie al sistema OZMO Turbo 2.0. Mediante gli ultrasuoni riesce a riconoscere qualsiasi tipo di superficie effettuando una pulizia perfetta. Il sistema di sollevamento automatico dei panni riesce ad alzare le piastre di lavaggio quando vengono rilevati ad esempio dei tappeti o una moquette.

Il panno di questo robot è bagnato ad acqua calda e garantisce la pulizia in maniera efficace di ogni macchia, anche quella più ostinata. Bisogna infatti ricordare che questo Deebot T20 Omni è anche un lavapavimenti.

Un’altra grande qualità è quella di rilevare gli oggetti in 3D, così da poterli scansare durante ogni sessione di pulizia.non sarà un problema dimenticare scarpe, calzini e altri oggetti sul pavimento. Il robot è dotato anche dell’assistente vocale intelligente YIKO. In realtà potrete usarlo anche con Alexa.

Le sue tecnologie avanzate TrueDetect 3D 3.0 e TrueMapping 2.0 consentono una navigazione precisa ed una mappatura rapida. La pianificazione del percorso avviene in maniera fulminea.

Descrivere tutte le caratteristiche di questo robot sarebbe impossibile, siccome si tenderebbe a dimenticare comunque qualcosa. Probabilmente in commercio attualmente non esiste esemplare migliore ed è per questo che un prezzo del genere può tornare utile a molti. Su Amazon c’è il 18% di sconto che consente dunque di avere ben 200 € in meno da pagare. Il prezzo finale sarà di 899 € con due anni di garanzia.

