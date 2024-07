Edge computing e 5G: la protezione all'avanguardia di Norton

Viviamo in un mondo connesso richiede una sicurezza all’avanguardia. L’avvento dell’edge computing e del 5G sta rivoluzionando il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con il mondo che ci circonda. Ma con questa maggiore connettività arriva anche una maggiore vulnerabilità ai cyberattacchi. Norton è al passo con i tempi e offre una soluzione che blinda la tua sicurezza.

Per proteggerti in questo nuovo panorama digitale, Norton ha sviluppato soluzioni di sicurezza all’avanguardia che sfruttano la potenza dell’edge computing e del 5G.

Cos’è l’edge computing

L’edge computing è una tecnologia emergente che sta rivoluzionando il modo in cui i dati vengono elaborati e gestiti nelle reti informatiche. A differenza del modello tradizionale di cloud computing, dove i dati vengono inviati a server centralizzati per l’elaborazione, l‘edge computing porta la potenza di calcolo più vicino alla fonte dei dati, ovvero “al margine” della rete.

In un’infrastruttura di edge computing, i dispositivi connessi, come sensori IoT, smartphone, router, e altri endpoint, elaborano i dati localmente o li inviano a un server o data center vicino per il processo immediato. Questo riduce la necessità di trasmettere grandi volumi di dati a centri di elaborazione remoti, diminuendo la latenza e migliorando la velocità di risposta.

Uno dei principali vantaggi dell’edge computing è la riduzione della latenza. Poiché i dati vengono elaborati vicino alla fonte, le informazioni possono essere analizzate e utilizzate in tempo reale. Questo è particolarmente utile in settori come l’automotive, dove i veicoli a guida autonoma devono prendere decisioni istantanee basate su dati in tempo reale.

Cosa offre Norton?

Protezione in tempo reale: identifica e blocca le minacce in tempo reale, prima che possano danneggiare il tuo dispositivo o i tuoi dati.

