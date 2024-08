Elimina i tuoi dati personali dal web ora grazie a Incogni

I dati personali degli utenti sono molto ambiti, non soltanto dalle grandi aziende, visto che possono trasformarsi in una fonte piuttosto redditizia. Ne sanno qualcosa i broker di dati, aziende nate allo scopo di aggregare, analizzare e vendere ad altre società dati come gli indirizzi, le abitudini di acquisto e quelle di navigazioni.

Tutto questo può portare a ricevere chiamate e messaggi spam a ogni ora del giorno. Nei casi peggiori, poi, il rischio concreto è di essere soggetti a episodi più gravi come veri e propri furti di identità o scam. Da qui la necessità di intervenire, affidandosi a un software in grado di eliminare i propri dati dal web per evitare guai peggiori.

Al momento il servizio più efficace è Incogni, un servizio di Surfshark (azienda che in tanti conoscono in qualità di fornitore VPN), capace di rimuovere i dati degli utenti dai database dei broker. In queste ore il piano annuale è in offerta a 6,99 euro al mese anziché 13,98 euro, per effetto del 50% di sconto.

Come funziona Incogni

Sono due i vantaggi più significativi di Incogni: funziona ed è semplice da usare. Per quanto riguarda il primo aspetto, si tratta di un elemento non affatto banale, dato che nel recente passato altri servizi istituzionali hanno fallito da questo punto di vista.

Come dicevamo, il funzionamento di Incogni è piuttosto semplice. In prima battuta il software di Surfshark contatta i broker inseriti nel proprio elenco, chiedendo a ciascuno di loro di rimuovere i dati degli utenti dai database. In seguito, una volta ottenuta la loro rimozione, esegue dei controlli periodici anche a distanza di mesi, per accertarsi che queste aziende non aggiungano o riacquistino una seconda volta nuovi dati.

Al momento Incogni è in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi, grazie alla promozione in corso su questa pagina del sito ufficiale.