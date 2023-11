Eni Plenitude: le offerte che ti permettono di risparmiare subito dopo la fine del mercato tutelato

Con l’avvicinarsi della fine del mercato tutelato, Eni Plenitude offre un’opportunità imperdibile per anticipare i vantaggi e ridurre immediatamente le bollette di luce e gas.

Chi è ancora sotto il regime di Maggior Tutela può attivare una versione speciale delle tariffe Trend Casa di Eni Plenitude. Questa offerta presenta un prezzo dell’energia ridotto e uno sconto sul costo di commercializzazione e vendita.

Grazie a Trend Casa, coloro che si trovano ancora nel mercato tutelato possono passare a Eni Plenitude e beneficiare di tariffe indicizzate.

Per l’energia elettrica, il prezzo sarà pari al PUN + 0,0132 €/kWh, mentre per il gas è previsto un costo pari al PSV + 0,1 €/Smc. Entrambe le tariffe sono attivabili in modo semplice e veloce direttamente online, tramite il sito ufficiale di Eni Plenitude.

Risparmia con le offerte luce e gas di Eni Plenitude per il mercato tutelato

Le nuove offerte luce e gas di Eni Plenitude rappresentano la soluzione ideale per chi è ancora vincolato al mercato tutelato.

Con Trend Casa, è possibile optare per tariffe indicizzate con caratteristiche vantaggiose, come un prezzo competitivo per l’energia e un costo di commercializzazione e vendita conveniente.

Grazie a queste offerte, è possibile ridurre al minimo il costo dell’energia, alleggerendo le bollette senza la necessità di tagliare i consumi. Queste soluzioni tariffarie si presentano come la scelta giusta per affrontare la fine del mercato tutelato.

L’attivazione di Trend Casa di Eni Plenitude è completamente gratuita, e per richiedere le tariffe è sufficiente seguire il link fornito sul sito ufficiale.

Basta avere con sé le ultime bollette inviate dal fornitore del mercato tutelato per completare il processo di attivazione. Eni Plenitude si conferma come la scelta intelligente per risparmiare e godere di tariffe convenienti anche dopo la fine del mercato tutelato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.