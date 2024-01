Entra in NOW con soli 6,99€ al mese grazie a questa nuova offerta

Negli ultimi giorni NOW ha lanciato le nuove offerte del 2024. La più conveniente ha per protagonista il pass Entertainment, in promo a 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro al mese. Il tempo di permanenza minimo è di 1 anno e si ha la possibilità di risparmiare 18 euro (12 mesi al prezzo di 10). Inclusa nel pass la visione degli show di Sky per tutta la famiglia, tra cui MasterChef Italia, più le serie TV italiane e internazionali, come ad esempio House of the Dragon. Ecco il link all’offerta.

Nuove offerte NOW per il 2024: accesso al catalogo da 6,99€ al mese

Le serie TV internazionali firmate HBO, le produzioni Sky Original e gli show più esclusivi: questo è il meglio del pass Entertainment di NOW, la piattaforma streaming che consente di accedere all’intera programmazione live e on demand di Sky.

I canali on demand messi a disposizione dal pacchetto Entertainment sono Sky Uno, Sky Atlantic, Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries, Sky Nature, Sky Arte, Sky TG24 e laF. Su Sky Uno sono disponibili gli show Sky Original per tutta la famiglia, come ad esempio il già citato MasterChef, ma anche Pechino Express, Cucine da incubo, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, Bruno Barbieri – 4 Hotel e GialappaShow.

Su Sky Atlantic e Sky Serie, invece, spazio al meglio delle serie televisive italiane e straniere. Tra le più amate dagli utenti NOW segnaliamo Il Trono di Spade, Fargo – La serie, Non ci resta che il crimine, Progetto Lazarus, The Last of Us e The Gilded Age.

Il pass Entertainment di NOW è in offerta a soli 6,99 euro al mese per 1 anno (12 mesi al prezzo di 10): accedi all’intero catalogo delle serie TV e degli show di Sky al prezzo più basso di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.