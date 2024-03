eSIM Saily: i vantaggi del nuovo servizio di NordVPN

Da pochi giorni c’è una novità importante nel settore della connettività cellulare: Saily, la eSIM internazionale sviluppata dal team di NordVPN, punto di riferimento delle VPN.

Saily offre una connettività completa in tutto il mondo e numerosi piani di abbonamento a prezzo concorrenziale. Il vantaggio più importante? Navigare dall’estero in modo più semplice ed economico. Verifica i piani e scarica l’app tramite questa pagina.

Saily: i vantaggi della eSIM internazionale di NordVPN

Uno dei principali vantaggi di Saily è la sua diffusione a livello globale: il servizio di eSIM di NordVPN è infatti disponibile in più di 150 Paesi.

Un ulteriore vantaggio è l’ampia scelta offerta agli utenti, che sono liberi di sottoscrivere un abbonamento settimanale o mensile a seconda delle proprie esigenze.

Anche i prezzi rappresentano un punto a favore di Saily: ciascun abbonamento propone infatti un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto alla concorrenza.

In definitiva, semplicità d’uso e prezzi concorrenziali sono i due elementi cardine dell’offerta di Saily, la cui ambizione è diventare ben presto il punto di riferimento tra le eSIM per navigare online all’estero (in particolare fuori dall’Unione europea).

A tutto questo aggiunge infine la possibilità di godere di una protezione completa quando ci si connette alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti e alberghi, sfruttando il know-how di NordVPN.

Il servizio eSIM internazionale Saily è disponibile su questa pagina: scegli la nazione del tuo prossimo viaggio e seleziona il piano desiderato, dopodiché scarica l’app, installa la tua eSIM e attiva il servizio prima di partire.