EURO 2024, Germania-Ungheria: come vederla in streaming

Mercoledì 19 giugno si disputerà Germania-Ungheria, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo A di EURO 2024. Il match sarà trasmesso in streaming su NOW, la piattaforma che offre l’intera programmazione sportiva di Sky in diretta e on demand grazie al pass Sport.

In occasione dell’inizio degli Europei, NOW ha lanciato una nuova offerta sul pass da 12 mesi, proponendolo al prezzo scontato di 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro, per un risparmio complessivo in un anno di 120 euro. A questo proposito, ricordiamo che Sky è l’unica ad avere i diritti di tutte le 51 partite degli Europei di calcio in corso di svolgimento in Germania.

Come vedere Germania-Ungheria in streaming (EURO 2024)

Per vedere Germania-Ungheria di EURO 2024 in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW, dopodiché è sufficiente scaricare l’app sul dispositivo dove si intende seguire l’incontro e sintonizzarsi sul canale Sky Sport Uno tramite la sezione Live.

La Nazionale tedesca parte con i favori del pronostico, dopo lo scintillante 5-1 con cui ha liquidato la Scozia nella partita inaugurale di venerdì scorso e alla luce del pesante ko rimediato dai magiari nella sfida diretta contro la Svizzera. Se gli addetti ai lavori cercavano un’anti-Germania, con ogni probabilità l’hanno trovata nella Nazionale elvetica.

Alla vigilia dell’incontro di mercoledì, ecco le probabili formazioni:

Germania (4-2-3-1): Neuer; Mittelstadt, Tah, Rudiger, Kimmich; Kroos, Andrich; Wirtz, Gundogan, Musiala; Havertz.

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Szlaia, Orban, Lang; Kerkez, Schafer, Adam Nagy, Bolla; Szoboszlai, Sallai; Varga.

Infine, ti confermiamo che il pass Sport è al momento in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi. Tra le altre cose, grazie a questo pacchetto si ha la possibilità di vedere quest’estate tutti gli incontri di EURO 2024, Wimbledon e le Olimpiadi di Parigi, grazie alla copertura offerta da 8 nuovi canali di Eurosport (tra cui Eurosport 4K).