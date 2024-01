Eurolega, Valencia-Milano: come vederla in streaming (19/01/2024)

Questa sera, alle ore 20:30, l’Olimpia Milano tornerà in campo contro il Valencia per il ventiduesimo turno della regular season 2023-2024 di Eurolega. Quello di oggi è uno scontro diretto tra due squadre ancora in corsa per i play-in: in classifica gli spagnoli precedono l’EA7 Emporio Armani di una vittoria, mentre i meneghini sono a due successi dalla zona play-in. Ecco perché una vittoria al Pabellon Fuente de San Luis è indispensabile per il quintetto di Ettore Messina, al fine di non perdere quello che potrebbe essere l’ultimo treno.

Il match di oggi di Eurolega tra Valencia e Olimpia Milano sarà visibile in streaming su DAZN con il piano Start. Il pacchetto è in offerta a partire da 11,99 euro al mese e consente di vedere il basket italiano ed europeo, i canali di Eurosport, la boxe, la UFC, il volley, il rugby, il calcio femminile e tanto altro ancora.

Gli appassionati di sport possono inoltre beneficiare della visione dei canali di Eurosport, che in questi giorni stanno trasmettendo in esclusiva gli Australian Open 2024, il primo Slam della stagione di quest’anno con l’azzurro Jannik Sinner ancora in corsa per il titolo.

