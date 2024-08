Evita furti di dati e carte di credito con questo antivirus

L’estate è uno dei periodi in cui si registrano il maggior numero di furti di dati e carte di credito, complice la stagione delle vacanze, sia in Italia che soprattutto all’estero. Da qui la necessità di difendersi, prendendo in considerazione non soltanto il proprio computer ma anche tutti gli altri dispositivi mobili, dagli smartphone ai tablet, indipendentemente dal loro sistema operativo.

Una delle migliori soluzioni al riguardo è Norton 360 Deluxe, il piano della suite Norton 360 che garantisce una potente protezione per i device personali e funzionalità avanzate per la privacy online. In queste ore è in offerta a 2,92 euro al mese per 12 mesi, grazie al maxi sconto del 66% rispetto al prezzo di listino.

Le caratteristiche chiave di Norton 360 Deluxe

Una prima protezione dei dati e delle carte di credito arriva dall’innovativo sistema antivirus di Norton e dal servizio di VPN premium incluso nel piano. Il primo offre una sicurezza avanzata contro le minacce online esistenti e quelle nuove, al fine di salvaguardare le proprie informazioni riservate quando si è online. La VPN permette invece di navigare in anonimato, senza dunque che le attività svolte sul web vengano tracciate, con un contributo indispensabile per mantenere password e conti al sicuro.

Un altro servizio incluso in Norton 360 Deluxe è il backup del PC nel cloud. Quest’ultimo permette di conservare file e documenti importanti come misura preventiva contro l’eventuale perdita di dati causata da ransomware, furto di dispositivo o errori dell’unità di disco. Gli utenti del piano Deluxe beneficiano di uno spazio pari a 50 GB.

Approfittando dell’ultima offerta in corso, è possibile sottoscrivere Norton 360 Deluxe al prezzo scontato di 2,92 euro al mese. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 60 giorni dalla data di acquisto.