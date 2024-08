Evita le file estive al casello: scegli UnipolMove a canone gratuito per 1 anno

Nessuno vuole passare le proprie vacanze in coda al casello autostradale. UnipolMove è il servizio di telepedaggio offerto da UnipolTech che propone una soluzione semplice e conveniente per chi desidera viaggiare senza stress. Grazie alla promozione estiva “Summer Move“, è possibile ottenere fino a due dispositivi gratuiti per un anno, con un canone successivo di soli 1,50€ al mese per il primo dispositivo e 1€ al mese per il secondo.

UnipolMove Base: canone gratuito per un anno

La promozione Summer Move è riservata ai nuovi contratti sottoscritti entro il 30 settembre 2024, e offre un anno gratuito di canone per uno o due dispositivi, permettendo di viaggiare comodamente senza fermarsi al casello. Il servizio include anche la possibilità di pagare parcheggi e altri servizi di mobilità, rendendo UnipolMove un’opzione versatile per chi è sempre in movimento.

Dettagli dell’offerta

Canone : Gratis per un anno, poi 1,50€ al mese per il primo dispositivo.

: Gratis per un anno, poi 1,50€ al mese per il primo dispositivo. Attivazione e consegna : Completamente gratuite se effettuate in Italia.

: Completamente gratuite se effettuate in Italia. Servizi inclusi : Telepedaggio, parcheggi e altri servizi di mobilità.

: Telepedaggio, parcheggi e altri servizi di mobilità. Aggiunta secondo dispositivo: L’offerta include un secondo dispositivo gratuito il primo anno e successivamente con un canone di 1€ . La spedizione è gratuita se il dispositivo viene aggiunto subito.

Perché scegliere UnipolMove

UnipolMove non è solo una soluzione per evitare le code al casello, ma anche un modo per rendere i viaggi meno stressanti. Con un costo contenuto e un servizio di alta qualità, è ideale per chiunque desideri godersi l’estate senza preoccupazioni. Inoltre, la semplicità dell’offerta, che prevede un pagamento mensile trasparente e senza costi nascosti, lo rende una scelta intelligente per i viaggiatori italiani. Per conoscere l’offerta completa di UnipolMove clicca qui.