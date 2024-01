ExpressVPN: la migliore per l'Italia con un SUPER SCONTO

Con ExpressVPN puoi contare su un servizio di navigazione privata eccellente, specialmente se lo utilizzi dall’Italia o per l’Italia. Oggi puoi avere il piano annuale con un fantastico sconto del 49%. E non finisce qui, perché ai 12 mesi se ne aggiungeranno gratis altri 3, portando la tua copertura a ben 15 mesi.

ExpressVPN in super sconto: scopri i suoi vantaggi

Uno dei punti di forza di ExpressVPN è la sua politica di privacy rigorosa. La compagnia ha ottenuto una verifica indipendente che attesta la sua pratica di non conservare né registri delle attività né delle connessioni dei clienti. Questo significa che la tua navigazione online rimane completamente privata e al sicuro da occhi indiscreti.

ExpressVPN va oltre la semplice promessa di privacy, offrendo una protezione attiva per la tua identità online. Come? Mascherando il tuo indirizzo IP e utilizzando una crittografia di standard di settore, questa VPN garantisce che il tuo traffico Internet sia sicuro e al riparo da potenziali minacce. Questa caratteristica è particolarmente cruciale quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche, spesso non sicure.

Con ExpressVPN, inoltre, la tua privacy è al sicuro su ogni dispositivo che possiedi. Un unico abbonamento offre soluzioni software per telefoni, computer, router e altri dispositivi presenti nella tua casa. Questa versatilità consente di estendere la protezione della VPN a tutta la tua rete domestica, garantendo una copertura completa.

L’utilizzo di un server VPN italiano come ExpressVPN non riguarda solo la navigazione sicura: è una scelta che riflette una consapevolezza crescente sulla protezione della privacy online. Con una politica di registrazione zero, una robusta crittografia e la capacità di coprire tutti i dispositivi della tua casa, questa piattaforma si distingue come una soluzione affidabile e completa per coloro che cercano tranquillità e sicurezza nella loro esperienza online. Approfitta subito dell’offerta.

