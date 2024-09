ExpressVPN: la VPN tra le più veloci adesso costa la metà

Il tracciamento durante la navigazione online è un dato di fatto. Per evitarlo, ExpressVPN, la VPN fra le più veloci d’Italia, ha lanciato una nuova offerta. Anche le restrizioni geografiche e i cybercriminali non saranno più un problema.

Questa VPN ti offre adesso connessione rapida, sicura e privata a soli 6,67 euro al mese, che è la metà del prezzo standard. Hai anche 30 giorni di garanzia per il rimborso, qualora il servizio non fosse all’altezza delle aspettative.

VPN veloce e affidabile: connessione sicura, sempre

Uno degli aspetti più interessanti di questa offerta è lo sconto del 49%. Pagando 6,67 euro al mese, accedi a un servizio di prima classe pagando poco. La missione di ExpressVPN è quella di rendere la privacy accessibile a tutti, perché in pochi hanno voglia di spendere grosse cifre solo per navigare protetti.

Ogni volta che navighi in rete, lasci tracce come briciole di pane per provider Internet, aziende di marketing e hacker. Invece, una VPN crittografa tutte queste tracce, rendendoti invisibile a queste entità terze. Poi ci sono i blocchi geografici. Vorresti guardare una serie TV disponibile solo in un altro paese? ExpressVPN maschera la tua posizione, consentendoti di farlo.

A chi non è mai capitato di connettersi alla Wi-Fi di una caffetteria o di un aeroporto? Se lo hai fatto anche tu, ti sei esposto alla grande. Infatti, queste reti sono le più usate dagli hacker perché non sono protette. Invece, usando ExpressVPN, i tuoi dati viaggeranno in un tunnel sicuro.

Connessione veloce e sicura a un prezzo che lascia tanto spazio per acquistare altre cose. Pagando soltanto 6,67 euro al mese, non solo proteggi la tua privacy online con la VPN più veloce d’Italia ma eviti anche di regalare i tuoi dati agli hacker.