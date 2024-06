ExpressVPN: la VPN più veloce in offerta a metà prezzo

ExpressVPN, considerata dagli addetti ai lavori come una delle migliori VPN per navigare in sicurezza in Italia e nel resto del mondo, è di nuovo in offerta. L’ultima promozione sconta il piano di dodici mesi del 49%, abbattendo il prezzo di listino da 12,47 euro al mese a 6,42 euro.

La promo in corso in questi giorni offre inoltre 3 mesi extra in regalo, più il rimborso garantito entro 30 giorni. Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ExpressVPN.

ExpressVPN: il piano di 1 anno è in sconto del 49%

Tra le principali caratteristiche di ExpressVPN si annovera la tecnologia TrustedServer, attraverso cui i dati degli utenti non vengono salvati su un hard disk, mantenendoli così al sicuro. Sul fronte della sicurezza è da menzionare anche la funzionalità Kill switch (su ExpressVPN si chiama Network Lock), che interrompe il traffico Internet non appena si registra una caduta della connessione VPN.

Per quanto riguarda invece la privacy, sottolineiamo la ferrea politica no log e l’utilizzo del sistema più avanzato di crittografia. La politica no log assicura che nessun dato venga registrato da parte del fornitore VPN, mentre la crittografia AES a 256 bit offre la massima protezione per qualsiasi tipo di dato.

A tutto questo, poi, si aggiunge una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza. Si tratta di un elemento importante, soprattutto per chi guarda spesso e volentieri eventi sportivi in diretta o è appassionato di gaming.

Il piano di dodici mesi di ExpressVPN è in offerta a 6,42 euro al mese anziché 12,47 euro, per effetto del maxi sconto del 49%. E qualora il servizio non soddisfi le proprie aspettative, è possibile chiedere il rimborso completo gratuito entro 30 giorni.