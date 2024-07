ExpressVPN: la VPN più veloce oggi in offerta a prezzo scontato

La VPN premium più veloce disponibile sul mercato si trova questi giorni in offerta speciale ad un prezzo imbattibile. Stiamo parlando ovviamente di ExpressVPN e della promozione valida in questo periodo che consente di attivare il servizio per 12 mesi + 3 mesi gratis, il tutto ad un costo mensile veramente basso se rapportato alla qualità e ai vantaggi assicurati. Infatti, ExpressVPN offre uno sconto del 49% e costa appena 6,67 euro al mese scegliendo il piano annuale. Il cliente può comunque optare per il piano mensile da 12,95 euro, ma c’è anche il piano semestrale da 9,99 euro al mese. La flessibilità è massima, come si può bene vedere, senza dimenticare che per qualsiasi piano è sempre incluso il rimborso garantito entro 30 giorni.

Tante buone ragioni per scegliere la sicurezza e la velocità di ExpressVPN

ExpressVPN protegge i dati personali durante la navigazione Internet grazie ad un avanzato sistema di crittografia. L’utente può guardare i contenuti in streaming preferiti, scambiare file e fare tutto ciò che desidera dovunque si trovi nel mondo, anche utilizzando reti non protette come le reti Wi-Fi pubbliche. La rete di server ad alte prestazioni di ExpressVPN non penalizza la fluidità della navigazione e non impatta sulla latenza. Inoltre, la VPN premium maschera il reale indirizzo IP consentendo di collegarsi alla Rete in maniera anonima e quindi assolutamente sicura.

Uno dei vantaggi di attivare ExpressVPN è la protezione dei metadati. Gli operatori Internet che forniscono il servizio di connettività nel nostro Paese conservano i metadati dei clienti per almeno 12 mesi. In queste informazioni sono inclusi gli orari e la durata delle sessioni online, il tipo di dispositivo utilizzato, nonché gli indirizzi IP e i siti Web visitati. Parliamo quindi di dati sensibili che senza una VPN sono liberamente accessibili dagli Internet Service Provider (ISP).

Con ExpressVPN la connessione è anonima e quindi i metadati non possono essere rilevati nemmeno dagli operatori telefonici. Lo stesso vale per gli enti governativi e per qualsiasi altra azienda interessata ad avere le suddette informazioni. Si tratta insomma, di un vantaggio importante che fa la differenza per la privacy online di qualunque internauta.