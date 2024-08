ExpressVPN: offerta speciale con 3 mesi gratuiti e protezione avanzata

ExpressVPN, uno dei leader nel settore delle VPN, ha recentemente lanciato un’offerta speciale che include 12 mesi di abbonamento con 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Questa promozione consente agli utenti di accedere a tutte le app di ExpressVPN con larghezza di banda illimitata, velocità elevate e supporto clienti disponibile 24/7, il tutto in pochi e semplici passaggi.

Dettagli dell’offerta

L’offerta di ExpressVPN è disponibile in tre diverse opzioni di abbonamento:

Mensile: al costo di $12,95 al mese, con una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

6 Mesi: al costo di $9,99 al mese, con garanzia di rimborso entro 30 giorni.

12 Mesi + 3 mesi gratis:con uno sconto del 49%, costa $6,67 al mese, offrendo un risparmio significativo rispetto al piano mensile. Anche in questo caso, è inclusa la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Perché ExpressVPN

ExpressVPN è riconosciuto come uno dei servizi VPN più affidabili in Italia, grazie alla sua capacità di proteggere la privacy online e garantire un accesso sicuro a Internet. La VPN permette di navigare in modo privato, nascondendo l’indirizzo IP e crittografando l’attività online, una funzione particolarmente utile per chi si connette da reti Wi-Fi pubbliche o viaggia all’estero.

Uno dei vantaggi chiave offerti da ExpressVPN è la possibilità di mascherare l’indirizzo IP, proteggendo i metadati dall’essere tracciati dagli ISP italiani, i quali sono obbligati a conservare questi dati per almeno 12 mesi. ExpressVPN, al contrario, non mantiene alcun log delle attività e cancella automaticamente i dati dei server ad ogni riavvio, offrendo una protezione aggiuntiva alla privacy degli utenti.

Facilità di utilizzo

Abbonarsi a ExpressVPN è semplice e veloce, basta seguire pochi passaggi:

Scegliere un piano di abbonamento. Scaricare l’app per il dispositivo desiderato. Collegarsi a un server VPN in Italia o in qualsiasi altra parte del mondo.

ExpressVPN offre un’ampia gamma di applicazioni per vari dispositivi, inclusi PC, Mac, iPhone, Android, e router, garantendo una protezione estesa su tutta la rete domestica. Inoltre, le estensioni per browser come Chrome, Firefox e Edge consentono di estendere la protezione anche durante la navigazione web. Per conoscere l’offerta completa di ExpressVPN clicca qui.