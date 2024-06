Fastweb Energia: la bolletta diventa a canone fisso, perché attivare l'offerta

Fastweb ha rivoluzionato il settore dell’energia in Italia con il debutto delle offerte luce di Fastweb Energia. A differenza delle proposte degli altri fornitori, spesso di difficile comprensione, l’azienda ha deciso di proporre offerte a canone mensile fisso che comprende tutte le voci della bolletta (al netto del Canone Rai, quando dovuto).

In questo modo, chi sceglie Fastweb Energia può sapere in anticipo l’importo della bolletta (IVA e imposte incluse), sulla base della tariffa attivata. L’operatore propone tre diverse offerte, destinate a tre fasce di consumo differenti. Per i già clienti Fastweb (su fisso o su mobile) c’è un bonus aggiuntivo: uno sconto di 5 euro al mese sul canone della tariffa scelta.

Le tariffe luce di Fastweb Energia sono attivabili direttamente online. Basta collegarsi al sito dell’operatore, scegliere la tariffa e avviare la sottoscrizione online (servirà il codice POD, riportato in bolletta, per completare il passaggio). Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Come sono le offerte luce di Fastweb

Fastweb propone 3 tariffe luce a canone fisso. Le opzioni in questione sono:

Fastweb Energia Light: 45 euro al mese ; la tariffa è dedicata alla fascia di consumo fino a 1.500 kWh/anno

; la tariffa è dedicata alla fascia di consumo fino a Fastweb Energia Full: 65 euro al mese ; la tariffa è dedicata alla fascia di consumo fino a 2.500 kWh/anno

; la tariffa è dedicata alla fascia di consumo fino a Fastweb Energia Maxi: 95 euro al mese; la tariffa è dedicata alla fascia di consumo fino a 4.000 kWh/anno

Le tre tariffe si riferiscono a una potenza impegnata fino a 3 kW e a una fornitura per residenti (modificando potenza e tipologia di contratto, il canone cambierà). Il canone si riferisce ai primi 12 mesi di fornitura. L’operatore prevede un costo extra soglia di 0,45 €/kWh che si applica solo nel caso in cui il cliente superi i consumi stabiliti nel corso dell’anno (ricordiamo che è possibile verificare il proprio consumo annuo leggendo l’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore). Come detto in precedenza, per i già clienti Fastweb, di rete fissa o di rete mobile, c’è uno sconto di 5 euro al mese.

L’approccio di Fastweb è, quindi, diverso da quello degli altri fornitori. Non c’è la corsa al prezzo più basso possibile e non ci sono formule complicate per il calcolo del costo dell’energia. Molto più semplicemente, il fornitore chiarisce in anticipo quale sarà l’importo complessivo della bolletta e, quindi, quanto il cliente andrà a pagare nel corso dell’anno, senza sorprese di alcun tipo.

Per scegliere e attivare una nuova tariffa Fastweb Energia basta raggiungere il sito del fornitore qui di sotto. È necessario avere a propria disposizione i dati dell’intestatario e il codice POD identificativo della fornitura e riportato nell’ultima bolletta.