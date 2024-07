Fermare le robocall è possibile: ecco il trucco per proteggersi

Bloccare le robocall è possibile: le chiamate “robotiche” con cui i call center tartassano gli utenti, infatti, possono essere una vera e propria scocciatura. Ci sono vari strumenti per bloccarle: uno dei modi più efficaci per evitare di ricevere continue robocall è rappresentato dalla possibilità di utilizzare Incogni.

Il tool in abbonamento, infatti, è il sistema più efficace per ottenere la cancellazione dei propri dati online (soprattutto quando questi dati sono stati diffusi senza il proprio consenso). Oltre a tutelare la privacy dell’utente, Incogni è in grado di contattare i “data broker”, le aziende che controllano i dati online, per richiedere la cancellazione anche del numero di telefono. Si tratta di un tool completo per proteggere la propria privacy.

Per usare Incogni basta attivare un abbonamento (con 30 giorni di garanzia di rimborso). Con il piano annuale, è possibile ridurre il costo del servizio fino a 6,99 euro al mese con uno sconto del 50% rispetto al piano mensile Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Incogni, tramite il box riportato qui di sotto.

Incogni è l’arma da usare contro le robocall

Il funzionamento di Incogni è semplicissimo: l’utente deve solo attivare l’abbonamento e autorizzare Incogni ad operare per suo conto. Sarà il servizio a occuparsi di tutto, inviando le richieste di cancellazione dei dati alle aziende che controllano le informazioni dell’utente. Incogni, inoltre, invierà dei report periodici all’utente, evidenziando i progressi ottenuti e i dati cancellati con successo.

Per iniziare a sfruttare Incogni e contrastare così le robocall basta attivare l’abbonamento annuale, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Il costo del servizio è di 6,99 euro al mese. C’è anche una versione “family” per quattro utenti con un costo di 15,49 euro al mese. I dettagli completi sono disponibili tramite il box qui di sotto.