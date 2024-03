Nel vasto panorama degli smartphone, pochi marchi possono vantare lo stesso livello di riconoscimento e affidabilità di Samsung. L’azienda sudcoreana è da tempo un punto di riferimento per milioni di consumatori in tutto il mondo, grazie alla sua combinazione di design elegante, prestazioni di alto livello e innovazioni tecnologiche (comprese quelle legate all’AI). E ora, con gli sconti previsti dalla Festa delle Offerte Prime di Amazon che stanno facendo impazzire gli acquirenti, è il momento perfetto per un upgrade. Scopriamo insieme le migliori offerte sugli smartphone Samsung.

Festa delle Offerte Prime di Amazon: anche i nuovi Samsung Galaxy S24 sono in promo

Meno di 400€ per il Galaxy A35, un medio gamma Android 14 con un design ispirato a quelli dei fratelli maggiori e con buone performance. Il display è un FHD+ Super AMOLED da 6,6″. Si segnalano poi gli 8GB di RAM, i 256GB di archiviazione interna e la tripla fotocamera posteriore.

Uno dei migliori pieghevoli “a conchiglia” è attualmente in promo. Con i suoi display Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ e Super AMOLED da 1,9″, lo Z Fold4 assicura esperienze di qualità e innovative. Nella confezione è incluso anche il caricabatterie per la ricarica rapida.

Il top di gamma per eccellenza (per alcuni) è in sconto. Si tratta del camera-phone Galaxy S24 Ultra con display QHD+ da 6,8″ Dynamic AMOLED 2X, 12GB di RAM e funzionalità AI. Il bundle prevede anche il caricabatterie e gli auricolari Galaxy Buds2 Pro.

Lo smartphone di ultimissima generazione con display FHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6.2″, tripla fotocamera e 256GB di archiviazione oggi costa meno di 290 euro (spedizione inclusa). Nella confezione anche il caricabatterie e gli auricolari Galaxy Buds2 Pro.

Restano poche unità, quindi bisogna fare in fretta. Scontato di 100€, il Galaxy Z Fold5 è il pieghevole senza compromessi: display interno da 7,6″, display esterno da 6,2″ (entrambi Dynamic AMOLED 2X), fotocamera da 50 megapixel, 12GB di RAM e 512GB di archiviazione. Il caricabatterie è incluso.