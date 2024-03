Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: 10 IMPERDIBILI prodotti da acquistare!

Le offerte di primavera hanno portato una miriade di prodotti di elettronica in sconto e ne abbiamo individuati ben 10 per voi. Ci sono più dispositivi, tra cui una smart TV, un monitor, uno smartphone, un rasoio e molto altro. In alcuni casi Amazon ha stabilito anche il nuovo prezzo minimo storico, per cui dare un’occhiata è d’obbligo se si vuole rifiutare l’affare.

Tutti i prodotti in sconto nella lista sottostante sono equipaggiati con due anni di garanzia e anche con la spedizione veloce riservata agli utenti iscritti al programma Amazon Prime.

Le offerte di primavera sono moltissime: ecco l’elenco con le migliori 10

Apple Mac mini 2023 con M2: prezzo da 959 a 849 € con l’11% di sconto. È questo il computer desktop perfetto per non occupare spazio e offrire prestazioni straordinarie. Il Mac mini 2023 con il chip M2 è ineguagliabile. Possiede anche 512 GB di SSD e 8 GB di RAM.

Telecamera da interno wireless Imou: prezzo da 27,99 a 21,65 € con il 23% di sconto. Con sensore di movimento in grado di rilevare qualsiasi intrusione e con una risoluzione in full HD, è questa la telecamera migliore tra le offerte di primavera.

Google Pixel 8 128 GB: prezzo da 699 a 599 € con il 20% di sconto. Tra gli smartphone Android è questo il punto di riferimento di molti utenti che vogliono avere prestazioni da top di gamma senza spendere un capitale. Il Google Pixel 8 possiede un bellissimo display OLED da 6,2″ in alta risoluzione, una doppia fotocamera da 12 MP e soprattutto una batteria per performante al massimo. È il giusto compromesso per qualsiasi tipo di utente.

Anker Hub USB C 5 in 1 con display HDMI 4K: prezzo da 29,99 a 21,99 € con il 27% di sconto. Questo piccolo dispositivo è un hub tra i migliori in assoluto per collegare al proprio computer o dispositivo type-C una serie di entrate, ben 5 in 1. È questo il modo migliore per conferire al PC, allo smartphone o a qualsiasi altro device, la versatilità desiderata.

Philips OneBlade Original Hybrid Face + Body: prezzo da 62,99 a 34,99 € con il 29% di sconto. Il rasoio elettrico perfetto per barba e peli sul corpo è questo di Philips. Con un kit fatto da diversi accessori, tra cui le lame di precisione, mostra prestazioni straordinarie in grado di completare in maniera ottimale la rasatura e in piena sicurezza.

Monitor Acer Nitro da 27″ WQHD: prezzo da 249,90 € a 199,90 €. Il monitor della serie Nitro di Acer è perfetto per il gaming visto che la sua diagonale è da 27″ e la sua risoluzione sul pannello IPS è in WQHD. Possiede anche degli speaker integrati ed esteticamente è davvero bellissimo da vedere.

Smart TV LG QNED 55″ – Serie 75 2023: prezzo da 629 a 537,99 € con sconto dell’11%. Tra le televisioni offerte oggi su Amazon, questa di LG è una delle migliori. A questo prezzo non c’è niente di così performante, contando anche la risoluzione in 4K, l’ampiezza da 55″ ma soprattutto l’integrazione del nuovo processore e di Alexa. L’estetica dominante: i bordi sono quasi inesistenti.

Monitor MSI Gaming curvo 27″ WQHD: prezzo da 399 a 219 € con sconto del 15%. Il monitor curvo in questione garantisce prestazioni eccezionali soprattutto per il gaming grazie al suo pannello da 27″ in WQHD, con refresh rate a 170 Hz. Lo stand è regolabile e dunque consente di gestirlo come più si desidera. È versatile quanto basta ed è bellissimo esteticamente.

Echo Show 5 (3ª generazione): prezzo da 109,99 a 64,99 € con il 41% di sconto. La vera soluzione per chi vuole utilizzare Alexa a tutto tondo e servendosi di uno schermo in HD. Il vantaggio di questo Echo è quello di potergli chiedere anche di riprodurre un video su YouTube o di mostrarvi un un’immagine. L’audio è super performante e sensibilmente migliorato rispetto al modello precedente.

Nothing Phone (2) – 256 GB: prezzo da 618 a 549 € con il 9% di sconto. La nuova edizione dello smartphone orientale garantisce una potenza eccezionale grazie ai 12 GB di memoria RAM e al processore Snapdragon. La doppia fotocamera da 50 MP con OIS scatta ottime foto e realizza video eccezionali, mentre la batteria da 4700 mAh gli consente di durare tanto, nonostante la sua Glyph Interface che si illumina sul retro con tante animazioni grazie ai LED presenti.

Sono queste dunque le migliori offerte del giorno, tutte pronte per essere prese al volo e che probabilmente non si ripeteranno per diversi mesi dopo queste offerte di primavera. Chi si aspettava una sorpresa da Amazon, oggi ne può avere ben 10 a disposizione.