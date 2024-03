Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: i migliori smartwatch in offerta

Chi aveva tentennato fino ad oggi per acquistare un nuovo smartwatch ha fatto bene: sono arrivate le offerte di primavera su Amazon. Il colosso e-commerce rende disponibili diversi prodotti appartenenti a tale categoria, consentendo a tutti di mettere al polso un orologio intelligente senza spendere troppo.

Più dispositivi sono arrivati in sconto in occasione di questo evento particolare che andrà avanti fino al 25 marzo. Sia chi vuole avere un prodotto top di gamma che chi vuole invece spendere meno avendo comunque prestazioni eccezionali, può essere accontentato. Nella lista ci sono gli smartwatch migliori in assoluto, tutti impermeabili, che Amazon potesse proporre in questi giorni di festa.

La lista delle offerte di primavera evidenzia alcuni smartwatch, ecco i migliori

Samsung Galaxy Watch6 LTE: da 369 a 289 €. Questo smartwatch è ampio 40 mm ed ha un bellissimo schermo AMOLED. Monitor battito cardiaco, sonno, ossigeno nel sangue, indice di massa corporea ed a anche la ghiera touch. Oltre a questo, la batteria dura anche due giorni ed è assemblato in alluminio.

Apple Watch Series 8 GPS+Cellulare Acciaio: da 689 a 349 €. Il prodotto di Apple arriva in questa variante cassa da 41 mm in acciaio e nella versione Cellular. Monitorare l’ossigeno nel sangue, il battito cardiaco, fa l’elettrocardiogramma e inoltre è in grado anche di inviare S.O.S. È perfetto per il fitness e per il lifestyle.

Ticwatch E3: da 199 a 124,99 €. Con un bel display da 1,3″ e una piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear Platofrm, questo Ticwatch è perfetto per monitorare il fitness ma anche i parametri vitali. Tiene conto del battito cardiaco, dell’ossigeno nel sangue, dello stress di molto altro. Ha anche un barometro. Perfetto per il fitness ma anche per essere indossato ogni giorno, ha due tasti fisici da premere sul lat

Amazfit GTR 3: da 149,90 a 104,90 €. Il design sottile è circolare della cassa, avvolge il display AMOLED da 1,39″. Al suo interno c’è Alexa ma anche 150 modalità di allenamento. Riesce a monitorare battito cardiaco, sonno e molto altro. La vera particolarità è la batteria che è in grado di arrivare a 21 giorni di autonomia.

Garmin Venu 2: da 399,99 a 279,99 €. Il display AMOLED da 1,3″ con Gorilla Glass 3 di questo orologio mostra tutti i dati in merito alle tante attività fitness presenti al suo interno ma soprattutto informazioni su battito cardiaco, ossigeno nel sangue, stress e respirazione. Monitorare anche sonno e ciclo mestruale come l’Apple Watch. La sua batteria arriva ad 11 giorni di autonomia.