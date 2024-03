Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: le migliori cuffie WIRELESS

La maggior parte delle offerte di oggi riguarda l’elettronica e con la primavera Amazon ha rispolverato prezzi straordinari. Questi hanno come oggetto soprattutto le cuffie wireless, quelle grandi da usare quando si vuole ascoltare la musica nel migliore dei modi. Tra marchi molto conosciuti ed altri in grado di fornire grandi prestazioni sebbene siano meno costosi, c’è una vasta selezione di prodotti interessanti.

Come potete notare qui in basso, la lista vede in sconto cuffie di altissimo livello, tutte Bluetooth e tutte con due anni di garanzia e spedizione veloce.

Le cuffie del giorno, con le offerte di primavera adesso costano meno

Bang & Olufsen Beoplay H95: il prezzo scende da 999 a 749 €. Queste vengono definite cuffie di lusso proprio per i materiali utilizzati e per la grande comodità che offrono. Il suono è spettacolare e ci sono ben 6 microfoni. La cancellazione attiva del rumore estranea totalmente l’utente dal mondo esterno e ci sono anche 50 ore di autonomia.

Sony WH-1000XM4 Cuffie Over-ear Wireless: da 380 a soli 239 €. Grazie ai cuscinetti imbottiti, il comfort di queste Sony è massimo. La tecnologia di cancellazione del rumore riesce ad isolare completamente l’utente dai rumori esterni mentre l’autonomia arriva fino a ben 30 ore.

Soundcore by Anker Q30 Cuffie Bluetooth: da 79,99 a 55,89 €. Anche in questo caso c’è la cancellazione del rumore attiva, con più modalità disponibili. Questo prodotto prodotto offre 40 ore di autonomia e un comfort eccezionale.

Marshall Cuffie Bluetooth Major IV On Ear: da 149 a 99 €. Di tipo over-ear, queste cuffie rappresentano il meglio nella loro categoria con 80 ore di riproduzione wireless e soprattutto con un discreto comfort.

Edifier W820NB Plus Cuffie ibride: da 99,99 a 55,99 €. Questo brand è tra quelli professionali e il modello in questione è uno dei più accessibili tra tutti. Nonostante questo, offre la cancellazione attiva del rumore e diversi driver professionali per ascoltare audio di ogni genere. Per quanto riguarda l’autonomia, si arriva oltre le 48 ore.

Tutte le cuffie che vedete nell’elenco hanno delle doti straordinarie e vale la pena acquistarle. In base alle proprie esigenze, si può avere quindi il massimo. Tutte hanno la cancellazione del rumore, tranne le Marshall (cuffie over-ear) che però arrivano a ben 80 ore di riproduzione. Insomma, la scelta sta a voi. Non lasciatevele scappare.