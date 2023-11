FIBRA con prezzo bloccato per sempre? Possibile solo con Iliad Box

Iliad, noto gestore di telecomunicazioni, presenta un’offerta Fibra che si distingue per la sua flessibilità e convenienza.

Una delle caratteristiche più interessanti è l’assenza di vincoli contrattuali, garantendo ai clienti stabilità nel prezzo per l’intera durata del contratto, simile alle offerte mobili del Gruppo Free, di cui Iliad fa parte.

Recentemente, la Fibra FTTH di Iliad è diventata disponibile anche nelle Aree Bianche, offrendo una soluzione vantaggiosa per coloro che risiedono in queste zone.

La proposta, a meno di 20 euro al mese, offre connessione internet illimitata con velocità fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbps in upload, grazie alla tecnologia FTTH EPON.

La velocità varia a seconda della zona di residenza: nelle zone con GPON, la velocità è di 2.5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload, mentre nelle Aree Bianche la velocità massima raggiungibile è di 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

La promozione include il modem Iliad Box con Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito e chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni internazionali, sia mobili che fisse. Per coloro che hanno già una SIM Iliad con rinnovo automatico al costo di 9,99 euro, la tariffa mensile è inferiore.

La convenienza dell’offerta Fibra di Iliad è ulteriormente enfatizzata dal suo processo di attivazione, disponibile online e presso i Punti Vendita autorizzati.

Tuttavia, bisogna affrontare una spesa iniziale di 39,99 euro per attivare il servizio. Il modem è incluso gratuitamente, ma in caso di recesso, cambio gestore o mancato completamento dell’attivazione, è obbligatorio restituirlo per evitare una penale equivalente al costo del dispositivo.

Per coloro che non hanno Iliad come gestore mobile, l’opzione Fibra è disponibile a 24,99 euro al mese, senza vincoli contrattuali e costi nascosti. Iliad si conferma, dunque, come una scelta conveniente e versatile per chi cerca una connessione internet stabile e accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.