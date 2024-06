Fibra Iliad in offerta: solo 19,99€ per una connessione senza limiti fino a 5 Gigabit

L’offerta fibra di Iliad, in questo momento, è una delle migliori opzioni per tutti gli utenti alla ricerca di una connessione in fibra ottica FTTH. Con l’operatore è possibile sfruttare una connessione senza limiti fino a 5 Gigabit in download e un abbonamento con prezzo fisso per sempre, senza vincoli e costi nascosti.

La fibra ottica di Iliad costa 24,99 euro al mese. Da notare, però, i clienti Iliad mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese possono ottenere uno sconto sul canone, attivando la fibra ottica dell’operatore ad appena 19,99 euro al mese. Questo sconto può essere richiesto anche dopo l’attivazione della fibra, tramite l’Area Personale del sito dell’operatore.

Chi non è cliente Iliad, quindi, può attivare la fibra ottica oggi e poi richiedere lo sconto in un secondo momento, dopo aver attivato anche la SIM Iliad. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale Iliad, da cui verificare la copertura.

Offerta fibra Iliad: cosa include e quanto costa

Con Iliad è possibile attivare un’offerta fibra ottica che include:

la linea telefonica fissa con chiamate illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali oltre che verso decine di destinazioni internazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali oltre che verso decine di destinazioni internazionali una connessione senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 5 Gigabit in download

il modem Wi-Fi 7 incluso nel prezzo

L’abbonamento proposto da Iliad prevede un costo di:

24,99 euro al mese

19,99 euro al mese per i clienti Iliad mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese (e pagamento automatico)

Tutte le versioni della promozione prevedono, inoltre, un contributo di attivazione di 39,99 euro. Da notare, inoltre, che non ci sono vincoli e costi nascosti. Per attivare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e verificare la copertura tramite il sito Ilaid, inserendo l’indirizzo di casa.