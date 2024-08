File al sicuro con questo tool di archiviazione cloud

Storage su cloud: il nuovo che avanza. Non serve più lottare con il problema dello spazio insufficiente sui dispositivi. Finalmente non c’è più nessuna limitazione fisica e con pCloud, tool di archiviazione cloud, l’offerta diventa più interessante. Paghi una sola volta e la tua memoria è illimitata, senza dover scavare nel portafoglio ogni mese.

I vantaggi di pCloud: il miglior tool di archiviazione cloud

Quanti GB hai perso cercando di liberare spazio sul tuo computer? I piani di pCloud ti offrono non solo quantità enormi di spazio, ma anche tranquillità per sempre. Le opzioni sono tre: 500 GB, 2 TB o 10 TB. Questi piani sono una ventata d’aria fresca paragonati agli esosi abbonamenti mensili comunemente offerti sul mercato.

Considera quanto costa un servizio di cloud mensile medio: intorno ai 100 euro all’anno. Con pCloud, grazie al pagamento una tantum, ti ritrovi a risparmiare centinaia di euro nel lungo termine. In più, dopo quattro anni, è come se te lo fossi ripagato, dal quinto in avanti è completamente gratuito.

Ti preoccupa l’investimento iniziale? Nessun problema. Puoi pagare in tre rate attraverso PayPal. E se cambi idea, c’è sempre il rimborso garantito entro 14 giorni. Non trovi un’offerta più onesta di questa nel panorama cloud. La facilità di uso di pCloud è un altro suo pregio: effettuare l’upgrade dello spazio è un gioco da ragazzi e non perderai mai neanche un file.

pCloud non è solo affidabile ma anche incredibilmente conveniente. Risolvendo il dilemma dello spazio sui dispositivi, il tool di archiviazione cloud diventa compagno insostituibile. Vai sul sito ufficiale di pCloud cliccando sul bottone qui sotto e scegli il piano più adatto alle tue esigenze, perché i tuoi file meritano solo il meglio.