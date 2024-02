Film, serie TV e sport di Sky in streaming e senza abbonamento con NOW da 6,99 €/mese

NOW è la piattaforma di streaming che consente l’accesso ai contenuti Sky senza abbonamento ma con un semplice meccanismo di Pass prepagati (con la possibilità di ottenere uno sconto impegnandosi a mantenere attivo un Pass per 12 mesi).

Grazie alle app disponibili su tutte le piattaforme (anche su Smart TV), NOW è la soluzione “smart” per accedere a film, serie TV e sport che sono parte della programmazione Sky. A disposizione degli utenti ci sono tre Pass: Entertainemnt, per i contenuti di Sky TV (show e serie TV), Cinema (per i contenuti di Sky Cinema) e Sport (per i contenuti di Sky Sport e Sky Calcio).

Tutti i Pass sono attivabili tramite il sito ufficiale di NOW, a partire da 6,99 euro al mese, con la possibilità di aggiungere l’Opzione Premium che consente 2 visioni in contemporanea andando anche a eliminare la pubblicità dai contenuti on demand.

Le offerte NOW per accedere ai contenuti Sky in streaming

NOW mette a disposizione dei nuovi utenti diverse offerte, con la possibilità anche di sfruttare bundle a prezzo scontato. Le opzioni disponibili sono:

Entertainment al costo di 8,99 euro al mese oppure a 6,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

al costo di 8,99 euro al mese oppure a 6,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi Entertainment + Cinema al costo di 11,99 euro al mese oppure a 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

al costo di 11,99 euro al mese oppure a 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi Entertainment + Cinema + Premium al costo di 14,99 euro al mese oppure a 11,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

al costo di 14,99 euro al mese oppure a 11,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi Sport al costo di 14,99 euro al mese oppure a 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

al costo di 14,99 euro al mese oppure a 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi Sport + Premium al costo di 15,99 euro al mese oppure a 19,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

Per l’offerta completa (Entertainment + Cinema + Premium con l’aggiunta del Pass Sport) è previsto un costo complessivo di 29,98 euro al mese oppure di 21,98 euro al mese per 12 mesi con un risparmio netto rispetto all’abbonamento proposto da Sky.

Tutti i Pass sono disponibili direttamente online, con accesso immediato ai contenuti dopo l’attivazione. Per sfruttare le promozioni basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.